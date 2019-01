Meconetin menestystarina jatkuu - rakentaa Hirvaskankaalle uuden tehtaan

Metalliteollisuuden toimija Meconet Oy rakentaa Äänekoskelle Hirvaskankaalle uuden tehtaan. Yrityksen Äänekoskella valmistettavat syvävetotuotteet ovat olleet viime vuosina menestystarina kotimaan ja Pohjoismaiden markkinoilla.

- Olemme seuranneet tilannetta nyt kaksi vuotta. Kauppa on käynyt hyvin ja olemme seuraavaksi valloittamassa kansainväliset markkinat, ensin Keski-Eurooppaan ja sitten pitemmälle. Äänekoskella Koukkuniemessä olevat nykyiset tuotantotilat ovat käymässä ahtaaksi. Hirvaskangas on logistisesti hyvä ja keskeinen paikka. Se on myös rekrytointien kannalta lähempänä Jyväskylää, kertoo yrityksen hallituksen puheenjohtaja Tomi Parmasuo.

Parmasuon mukaan tehdashanke on yritykselle mittava investointi, eikä hän halua vielä kommentoida sen suuruusluokkaa euroina.

- Jos etenemme suunnitelmien mukaan, pääsemme uusiin tuotantotiloihin noin vuoden kuluttua. Rekrytoimme uusia työntekijöitä.

Parmasuon mukaan metallialalla on tällä hetkellä pula osaavista työntekijöistä. Äänekosken tehtaalla työskentelee noin 40 työntekijää.

- Metalliteollisuus ylipäätään on Suomessa muuttunut voimakkaasti. Mielikuvat alan työskentelystä ovat ehkä hieman vanhanaikaisia. Nykyisin ala on ammattitaitoa vaativaa, tietokoneohjattua työskentelyä.

Meconetin toimipisteet sijaitsevat Vantaalla, Äänekoskella, Pihtiputaalla, Tallinnassa, Tukholmassa ja Pietarissa. Äänekosken tehdas on perustettu vuonna 1986. Yritys valmistaa jousi-, lanka-, meisto- ja syvävetotuotteita.

- Erittäin hienoa, että yritys on kiinnostunut investoimaan nimenomaan Äänekoskelle, iloitsee kaupunginjohtaja Matti Tuononen.

Hirvaskankaan alue on jo useamman vuoden ajan kiinnostanut teollisuuden toimijoita. Hitonlahdentien varressa sijaitsevasta tontista ovat neuvotelleet muun muassa PV-Putkitus Oy sekä Kuljetusliike Ville Silvasti Oy.

Meconet Oy haluaa ostaa tontin kaupungilta nyt 30 prosentin alennuksella. Näin alun perin 164 000 euron tontin hinta olisi reilut 114 800 euroa. Kaupunginhallitus pohtii tonttikauppaa ensi maanantaina.