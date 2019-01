Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen Keski-Suomessa - "Metsäteollisuuden vienti on ollut vahvaa"

Viime vuoden tammi-syyskuussa yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 4,3 prosenttia ja koko Suomessa 5,5 prosenttia, selviää Keski-Suomen liiton teettämästä Keski-Suomen Aikajanasta, joka kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta.

Selvityksen mukaan päätoimialoista parhaiten kasvoi teollisuuden liikevaihto, jossa kasvua oli liki kuusi prosenttia. Voimakkainta oli metsäteollisuuden kasvu, joka ylsi yli seitsemään prosenttiin.

- Metsäteollisuuden vienti on ollut vahvaa hyvän kysynnän ja Äänekosken biotuotetehtaan ansiosta, ja se on ohittanut teknologiateollisuuden viennin määrän. Teknologiateollisuuden vienti on pysynyt samalla tasolla, tuotantokapasiteetti lienee jo lähes täydessä käytössä, selvityksessä ilmenee.

Keski-Suomen viennin määrässäkin on saavutettu vuoden 2008 taso. Keski-Suomi menetti vuosina 2009-2010 miljardin euron vientitulot, minkä vaikutuksesta henkilötyövuosien määrä väheni 7 500:lla ja kunnat menettivät verotuloja 32 miljoonaa euroa vuodessa.

Keski-Suomen Aikajanan mukaan Suomi pääsi mukaan kansainväliseen noususuhdanteeseen hieman jälkijunassa.

- Suomi pääsi nauttimaan vain kasvun alkupaloja, kun juhlapöytä jo tyhjennettiin. Maailmantalouden ja Suomen kasvu on usean ennustuslaitoksen mukaan hidastumassa vuoden 2019 aikana, ja tulevaisuuteen liittyy paljon epävarmuustekijöitä.

Vaikka liikevaihtojen kasvu on hieman tasaantunut, ovat yritysten henkilöstömäärät jatkaneet edelleen kasvua.

- Tämä on normaali suhdannekäänteeseen liittyvä ilmiö eli vaikka liikevaihdot eivät enää kasva samaa vauhtia, niin silti työllisyyden kasvu jatkuu.

Henkilöstömäärät kasvoivat yrityksissä vuonna 2017 noin kaksi prosenttia ja tammi-syyskuussa 2018 kasvua oli jo 3,7 prosenttia. Kasvua on yhteensä Keski-Suomessa 4 400 henkilötyövuotta.

- Tilastokeskuksen suhdannetiedot osoittavat, että menetetty vuosikymmen on saatu kurottua umpeen yritysten henkilöstömäärän osalta. Yrityksissä on nyt yhtä paljon työntekijöitä kuin huippuvuonna 2008, Keski-Suomen Aikajanasta selviää.

Keski-Suomen Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aikajanaan tietoa tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsek Oy, Keulink Oy, Ääneseudun Kehitys Oy, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä SSYP Kehitys Oy.