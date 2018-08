Sisä-Suomen Lehti 23.08.2018 14:51

Metsästyksestä tuli Metsänneidolle elämäntapa - "Näkyy kaikessa aina kodin sisustusta myöten"

Suomessa on reilut 300 000 metsästäjää, joista vain vajaa kymmenesosa on naisia. Viime vuosina naismetsästäjien määrä on ollut rivakassa kasvussa.