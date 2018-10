Mikko Innanen jazzaa maakuntalaulut uusiksi Äänekoskella

Mikko Innasen Maakuntalaulu-uudistus suurkiertue saapuu Äänekoskelle. Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoon kuulunut kiertue juhlistaa samalla sopivasti kansalliskirjailija Aleksis Kiven päivää. Monet maakuntalaulut ovat alun perin Kiven aikalaisia 1800-luvun puolivälistä ja niissä voi kuulla romanttisia ajatuksia kansallisesta kulttuurista.

Mikko Innanen yhteistyökumppaneineen haluaa säilyttää perinteiset maakuntarajat ja -hallintorakenteet keskittyen uudistustyössään ennen kaikkea sisällöllisiin toimiin samalla kun SOTE-uudistus etenee ja kompastelee. Innasen työryhmän kärkihankkeena on perinteisten maakuntalaulujen uudella tavalla ja uudenlaiselta arvopohjalta esittäminen. Materiaalia työryhmällä on riittänyt, sillä maakuntalauluja on sävelletty ainakin yli 30 ja hankkeessa onkin käytössä todellinen valinnanvapaus: maakuntalauluistamme vain sopivimmat soitetaan konsertissa. Soitellen soteen!

Willessä esiintyvän ryhmän pätevyys on kiistaton. Kokoonpanossa vaikuttavat eteläpohjalaistaustainen harmonikkatohtori ja vuoden 1992 15-vuotiaiden sarjan pelimannimestari Veli Kujala, kymenlaaksolaistunut savolaisrumpali Mika Kallio (Monacon kansainvälisen jazzsolistikilpailun hopeamitalisti 1999) sekä tietenkin itäuusmaalaislähtöinen, vuonna 2008 Suomen Jazzliiton Yrjö-palkinnolla muistama saksofonisti Innanen.

Maakuntalaulut tulkitaan jazzikkaasti tangona, humppana, valssina ja mitähän muuta työryhmä onkaan visioinut.

Kokoonpano: Mikko Innanen, saksofonit ja sovitukset, Veli Kujala, harmonikka ja Mika Kallio, rummut.

Mikko Innanen, Maakuntalaulu-uudistus ke 10.10. klo 19. Wille, Äänekoskentie 311