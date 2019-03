Milana Misic ja Amadeus Lundberg tunnelmoivat Painotalolla

Milana Misic ja Amadeus Lundberg saapuvat Painotalolle Laila Kinnusen ja Olavi Virran unohtumattomien laulujen kera to 21.3. klo 19.

Sinun silmiesi tähden -nostalgiakonsertti vie kuulijat iskelmän kultaisiin vuosikymmeniin ja lukuisten ikimuistoisten sävellysten pariin. Laila Kinnusen lauluja esittää itseoikeutetusti hänen tyttärensä Milana Misic. Olavi Virran kappaleita tulkitsee Amadeus Lundberg, joka on myös levyttänyt paljon Virran tuotantoa. Musiikista vastaa erittäin ammattitaitoinen Juha Tikan orkesteri.

Käsikirjoituksen konserttiin on laatinut monien nostalgiakonserttien takaa tuttu Susanna Haavisto ja siinä kuullaan Laila Kinnusen ja Olavi Virran musiikillisen taipaleen sattumuksia lämpimän huumorin sävyttämänä. Mukana on myös hieman tuntemattomammaksi jäänyttä tuotantoa. Konsertti on jatkoa huippusuositulle Idän ja lännen tiet –konsertille.

To 21.3. klo 19 Milana Misic ja Amadeus Lundberg, Sinun silmiesi tähden -konsertti, Painotalo, Kalevankatu 2, Äänekoski