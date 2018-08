Mitä Pamela Anderson tekisi?

Sitä pohtivat veljekset Hillo ja Ruupanen matkalla kohti aikuisuutta Kanavateatterin tragikomediassa Jäähyväiset Pamela Andersonille.

Ohjaajana debytoiva Taru Eskonen-Myllylä teki näytelmälöydön. Ohjaustyö pian kulttuurituottajaksi valmistuvalle Tarulle muhi jo pari vuotta. Tarulla on jo mittava näyttelijäkokemus useista produktioista, joista hän nappasi roolihenkilöt Pamelaan. Pilvi Hämäläisen kiinnostavassa perhetarinassa äiti suosii nuorempaa poikaa vanhemman kustannuksella. Ihmissuhteet kipuilevat. Veljesten surkuhupaisa suhde on keskiössä.

– On sairaan hauskaa, vaikkakin vaikeaa. Työryhmä on tukenut, ideoita on kypsytelty jopa yön yli. Karkean kielenkäytön taustat avautuvat varttuneemmille nuorille ja aikuisille, Taru toteaa.

Harjoituksissa koin elämänmakuisen ja hulvattoman kasvutarinan.

Kuusan Kanavateatteri, Jäähyväiset Pamela Anderssonille, ensi-ilta 7.9.klo 19. Kirj Pilvi Hämäläinen, Ohj Taru Eskonen-Myllylä, Tekniikka Antti Viitakangas, Jaakko Myllylä. Rooleissa Kasper Colliander, Miika Vaarakallio, Maria Kymäläinen, Sani Järvinen. Ikäsuositus 14.