Monenlaista menestystä metsästä

Kuluva syksy on ollut onnistumisia toisensa perään Varis Forestin toimitusjohtaja Mikko Varikselle. Ensinnäkin, Variskylän Vaeltajissa metsästävä Mikko on ehtinyt kaataa hirven jo tälle kaudelle. Pari viikkoa sitten hyviä uutisia toi Konneveden yrittäjien puheenjohtaja Kari Leppänen, joka nykäisi Mikkoa hihasta ja kertoi, että Mikon ja tämän veljen Manun yritys Varis Forest Oy on valittu Konneveden vuoden yritykseksi.

– Hyvältähän tunnustus aina tuntuu. Meille velipojan kanssa ei ole sattunut vastaavia tunnustuksia ennen kohdalle. Eero-isä on aikanaan saanut jotain palkintoja, mutta me emme ole olleet niissä osallisina, Mikko kertoo.

Varis Forestin juuret ulottuvat vuoteen 1982, jolloin yrittäjien isä Eero Varis osti ensimmäisen ajokoneen kommandiittiyhtiöönsä.

Jo tätä ennen puuta oli ajettu traktorilla ja hevosellakin. Agrologiksi opiskellut Mikko tuli yritykseen mukaan 1990-luvun alussa ja Manu 2006. Nyt isä Eero on jo ansaituilla eläkepäivillään.

Vuosien aikana Varis Forest on kasvanut metsäkoneyritysten suureen sarjaan: Motoja eli kaatokoneita on 8, ajokoneita 7, lavettiautoja kaksi ja lisäksi vielä kaivinkone. Palkkaa yritys maksaa 25 henkilölle ja liikevaihtoa syntyy yli kolme miljoonaa euroa.

Töitä tehdään pääosalla koneista kahdessa vuorossa, muutama tekee yhtä vuoroa. Korjuukohteet ovat Konnevedellä, Rautalammilla, Suonenjoella ja Vesannolla. Hakatusta kuitupuusta iso osa menee Äänekoskelle, mutta ostajasta riippuen puu voi päätyä moneen paikkaan. Valtaosa hakkuista tehdään Metsä Groupille ja UPM:lle.

Jotta koneet pysyvät käyttökunnossa, veljeksillä on Rautalammilla oma metsäkoneiden ja traktoreiden huoltoyritys Rametko, joka työllistää kahdeksan ammattilaista. Rametko huoltaa ja korjaa sekä omia että asiakkaiden koneita.

Varis Forestin omien koneiden päämerkit ovat Komatsu ja Ponsse.

– Kaikki valtamerkit tekevät hyviä koneita. Merkkiä valittaessa tärkeää on muun muassa se, miten huoltopalvelut toimivat. Myös kuskien mieltymyksissä on eroja, Manu Varis sanoo.

Uudella metsäkoneella ajetaan keskimäärin 10 000 tuntia, joka kahdessa vuorossa täyttyy noin neljässä vuodessa.

Mikko Varis korostaa ammattitaitoisen metsäkoneenkuljettajan merkitystä koneistuvalla alalla.

– Kone ei tee itsekseen mitään. Kuskilta vaaditaan sellaista luonnetta, että hän viihtyy metsässä yksin vaihtelevissa olosuhteissa. Erakon ominaisuuksista huolimatta on osattava kommunikoida niin metsäyhtiön miesten kuin maanomistajienkin kanssa. Myös työn suunnittelu kuuluu koneen kuljettajalle, kun erillisiä metsätyönjohtajia ei enää ole.

Veljesten mukaan peruskoulutuksen jälkeen vie pari vuotta ennen kuin kuljettaja osaa toimia kaikissa olosuhteissa ja kaikissa kohteissa.

Veljekset asuvat perheineen Istunmäellä kotitilansa, Suonperän lähettyvillä. Mikon perheeseen kuuluu avopuoliso ja Manun perheeseen avopuoliso ja kaksi poikaa.

Vastapainoa yrittämiselle Mikko ammentaa metsästyksen lisäksi kalastuksesta ja kuntoilusta.

Metsäkoneyrittämisen ohessa veljekset viljelevät vanhempiensa kotitilaa. Viljapeltoja on vuokrapeltoineen viljelyksessä yhteensä 80 hehtaaria.

Yrittäjän uralle sekä Mikko että Manu sanovat päätyneensä vanhempiensa esimerkin kautta, vaikka muitakin suunnitelmia on matkan varrella ollut.

– On iso asia, että perheessä on yritetty, eikä meitä tähän hommaan ole väkisin tuotu. Meillä on hyvä pohja kotoa ja luottavainen olo, että homma toimii, Variksen pojat vakuuttavat.