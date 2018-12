Monitoimihallista halutaan tasokkaampi Äänekoskella

Äänekosken uuden monitoimihallin seinät ovat jo pystyssä Kotakennäällä Nelostien tuntumassa. Nyt pohditaan, millaisia lisä- ja muutostöitä halliin tehdään. Kaupunginhallitus on oikeuttanut kaupunginjohtaja Matti Tuonosen päättämään teknisen toimen kanssa asiasta tarkemmin.

– Kaikissa rakennushankkeissa tulee lisätarpeita, joita ei suunnitteluvaiheessa osata huomioida. Kyse on siitä, että tiloihin halutaan parempia tai laadukkaampia ratkaisuja. Pohdinnassa on hankkia 500 lisäpaikkaa katsomoon. Nykyisessä suunnitelmassa on 1300 paikkaa. Hallin valaistustehoa pitää myös suurentaa, jos haluamme varautua esimerkiksi tapahtumien televisiointiin.

Hallin rakentaa Lehto Group Oy, jolta Äänekosken kaupunki vuokraa tilat 15 vuodeksi. Kaupunginvaltuusto on linjannut kuluvan vuoden talousarvion investointiosuudessa, että hallista maksettava vuotuinen vuokra voi olla 375 000–400 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että vuokrasopimuksen mukainen vuokra on 375 000 euroa. Summa korotettiin joulukuun alussa valtuuston siunaamaan enimmäismäärään eli 400 000 euroon.

Lisävuokrarahan eli 25 000 euron turvin halliin voidaan tehdä riittäviä muutostöitä. Vuokrasumman kasvattaminen tarkoittaa, että kaupunki maksaa 15 vuoden kuluessa käytännössä yhden kokonaisen lisävuoden verran vuokraa.

Lisävuokrasumma on nyt herättänyt närää poliittisissa ryhmissä.

– Valtuusto on itse siunannut hintahaarukan vuokrasummalle. Ei ole mitään järkeä pyöritellä tällaisia yksittäisiä, pienempiä hankintoja esimerkiksi hallituksen päätöksenteossa, vaan asiat etenevät nopeammin ja tehokkaammin budjetin puitteissa, Tuononen muistuttaa.

Monitoimihallissa on tarkoitus pelata eri lajien SM-liigatason pelejä ja järjestää turnauksia. Lisäksi tiloihin halutaan valmius esimerkiksi konserteille.

Monitoimihalliin tulee liikuntatilojen ohella tilat keilahallille, kuntosalille ja ravintolalle, jotka kaupunki antaa vuokralle ulkopuolisille toimijoille. Monitoimihallin yhteyteen viereiselle tontille on varauduttu toteuttamaan myös hotelli.