Mopomiitti tulee taas - Valtran testiradalla päryytellään lauantaina

Huomenna lauantaina Suolahdessa Valtran koeajoradala nähdään muutakin kuin traktoreita. Alueella järjestetään iltakuudesta alkaen toista kertaa tänä vuonna Äänekosken kaupungin ja Valtran yhteistyössä mopoharrastajien kanssa toteuttama mopomiitti.

Miitin aikana mopo- ja moottoripyöräharrastajat pääsevät kaasuttelemaan suljetulla radalla. Viimeksi kesäkuussa järjestetty mopomiitti keräsi tuolloin runsaat kiitokset mopoilijoilta.

- Yleensä miitit järjestetään julkisilla teillä ja siellä virkavalta puuttuu peliin, kun kuminpoltto ja keuliminen on laitonta. Hienoa, että saatiin Valtra yhteistyöhön ja tästä hyödymme me radan puolesta ja he yrityksenä saavat taas positiivista työnantajakuvaa, kommentoi viime miitin jälkeen yhtenä leadereista toiminut Valtteri Kautto.

Äänekosken kaupungin ja Valtran yhteistyössä mopoharrastajien kanssa toteuttama Mopomiitti Valtran Suolahden koeajoradalla lauantaina 8. syyskuuta kello 18 alkaen. Tapahtuma on kaikille avoin.