Motoristiäidit kampanjoivat kiusaamista vastaan - ”Tämän eteen ei voi koskaan tehdä liikaa”

Rivistö toinen toistaan upeampia Harley-Davidsoneita asetellaan riviin paahtavan auringon alle Vaajakoskella vanhan voimalaitoksen sillalle. Eteen asettuvat asenteella harrikkanaiset Minna Taurula, Susanna Mustikka, Niina Tanner, Seija Kivistö ja Hanna Lähteelä. Ammattikuvaaja odottaa auringon menevän hieman pilven taa, ennen kuin ottaa viime talvesta asti jatkuneen projektin viimeisen kuvan.

Toimintaterapia-alan yrittäjänä työskentelevä kahden lapsen äiti Minna Taurula sai viime talvena idean naismotoristikalenterin tekemisestä. Hetken pohdittuaan hän esitti ajatuksensa muutamalle harrikkaystävälleen.

– Kysyin, että rykäistäänkö tällainen projekti pystyyn. Jokainen nainen on varmasti joskus elämässään halunnut tulla ammattivalokuvaajan kuvaamaksi ja sitten porukalla saimme ajatuksen tehdä hyväntekeväisyyttä samalla tämän projektin kautta.

Niin ajatus sai nopeastikin bensaa tankkiinsa ja alkoi rullata vauhdilla eteenpäin. Hyväntekeväisyyskohteeksi valikoitui Moottoripyöräilijät koulukiusaamista vastaan (MKKV), projektiin lupautui mukaan niin ammattikuvaaja, -meikkaaja kuin -taittajakin.

– Kun kaikki alkoi uskoa meihin niin pakkohan tämä oli saada liikkeelle, innostuu äänekoskelainen Susanna Mustikka.

MOTORISTIÄITIEN kalenteria on nyt kuvattu läpi kevään ja kesän. Kuvat kalenterissa ovat huolella suunniteltuja ja toteutettuja – kaikki ovat niissä esiintyvän henkilön näköisiä.

– Halusimme lähteä tekemään tätä mahdollisimman ammattimaisesti ja hyvällä maulla. Meistä jokaisella on visioita itsestään ja esimerkiksi Minna on kuvattu upeassa kalliomaisemassa army-hengessä, Susanna paljastaa.

Kalenterissa perimmäisenä teemana onkin jokaisen halu olla oma itsensä.

– Me ollaan kaikki naisia, meillä voi olla ylimääräisiä kiloja ja me ei olla ammattimalleja. Me ollaan sellaisia kuin olemme.

Kalenterikuvissa jokainen esiintyy oman Harley-Davidsoninsa kanssa.

– Tietenkin joka kuvassa pitää olla moottoripyörä, naiset nauravat.

Motoristiäitien vuoden 2020 kalenteri tulee myyntiin ensi lokakuussa. Kuva: Riku Tulla

SUSANNA MUSTIKKA ja Minna Taurula kertovat koulukiusaamisen olevan vakava ja valitettavan vaiettu aihe Suomessa. He kokevat kalenteriprojektinsa onnistuneen, mikäli se auttaa ehkäisemään tai keskeyttämään edes yhden kiusaamisen.

– Jokaisella meillä on varmasti kokemusta koulukiusaamisesta joko omakohtaisesti tai nähtynä. Tämän eteen ei voi koskaan tehdä liikaa töitä, on tämä niin tärkeä aihe.

Jokainen kalenterissa esiintyvä motoristi on myös äiti ja siksi aihe on erityisen lähellä sydäntä.

– Tärkein toiveemme olisi, ettei ketään jätettäisi yksin tai kiusattaisi.

Motoristit ovat huolestuneita siitä, miten kiusaaminen on muuttanut muotoaan ja kuinka vaikeaa siihen voi olla puuttua.

– Nykyisin tehdään ryhmiä whatsappissa ja laitellaan ilkeitä viestejä toisille. Nykyisin kiusataan piilossa, kun ennen nujuttiin koulun pihamaalla.

Harley-Davidsonit ovat motoristien ykkösjuttu. Kuva: Riku Tulla

JOKAINEN kalenterissa esiintyvä motoristi on pitkän linjan prätkäharrastaja. Susannalla on ollut moottoripyörä jo yli 20 vuotta.

– Se touhu lähti aikoinaan isän takapenkiltä, kun siskojen kanssa tapeltiin kuka pääsee kyytiin. Sen jälkeen ikinä ei ole talli ollut tyhjänä moottoripyörästä.

Minna Taurula kertoo, että monelle nimenomaan Harley-Davidson on se juttu.

– Harrikka on harrikka, miten sitä muuten osaisi perustella. Yksikään niistä ei ole samanlainen ja jokainen on uniikki yksilö.

– Yamahoita voi olla kymmenen rivissä ja kaikki näyttää samalta, mutta harrikoista jokainen on erilainen, Susanna jatkaa.

– Ja niissä on rouheet äänet!

Kalenterien ennakkomyynti on aloitettu ja kalenterin voi varata itselleen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hdladies2020@gmail.com. Varsinainen myynti käynnistyy lokakuussa. Kalenterin facebook -sivut avataan elokuussa nimellä Motoristiäidit- hyväntekeväisyyskalenteri 2020.