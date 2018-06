Mustaa viivaa ja sinistä savua – mopomiitti veti Valtran testiradan täyteen

Kierrokset huutavat punarajalla, eturengas nousee kohti taivasta ja taakse jää kymmeniä metrejä mustaa viivaa. Suolahdessa lauantaina järjestetyssä Äänekosken Valtra mopomiitissä mentiin eikä meinattu, kun paikalle saapui toistasataa kaksipyöräistä. Suljetulla Valtran traktoritehtaan koeajoradalla järjestetty tapahtuma keräsi kiitosta niin järjestäjiltä, osallistujilta kuin yhteistykumppaneiltakin.

- Täällä on paikka aivan huikea ja fiilis on tosi hyvä, kertoo kypärän sisältä vihtavuorelainen Jyväskylässä miittien leaderina toimiva Niko Puttonen.

Äänekosken miitin yhtenä leadereista toiminut Valtteri Kautto kiittelee vuolaasti Valtraa mahdollisuudesta järjestää mopomiitti heidän suljetulla radallaan.

- Yleensä miitit järjestetään julkisilla teillä ja siellä virkavalta puuttuu peliin, kun kuminpoltto ja keuliminen on laitonta. Hienoa, että saatiin Valtra yhteistyöhön ja tästä hyödymme me radan puolesta ja he yrityksenä saavat taas positiivista työnantajakuvaa, Kautto kertoo.

Mopomiittiin saapui runsas joukko myös isompia moottoripyöriä, jotka pääsivät kokeilemaan kulkua suljetulla radalla.

Yhteistyö miittien suhteen on saamassa jatkoa näillä näkymin syksylllä seuraavan tapahtuman suhteen. Valtran henkilöstöjohtaja Jari Suuronen kertoo, että tapahtuma on omiaan tukemaan paikallisten nuorten vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

- Henkilöillä, jotka rassaavat mopoja ja touhuavat moottoreiden parissa on myös hyvä pohja esimerkiksi traktoreiden kokoonpanoon. Ken tietää, vaikka joskus jotkut nyt miittiin osallistuneista haluaisivat meille töihin.

Aina ajoittain kuminpoltosta pössähti hieman savua katsomonkin puolelle.

Lue lisää Äänekosken Valtra mopomiitistä tiistain 12. kesäkuuta Sisä-Suomen Lehdestä.