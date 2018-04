Mysteeriotus mahdollisesti tunnistettu - voi elää yli 10-vuotiaaksi

Sisä-Suomen Lehden lukijat ovat tunnistaneet aamupäivällä Äänekoskelta Äänejärven rannalta löytyneen otuksen luultavasti akaattikotiloksi.

Akaattikotilo on tieteelliseltä nimeltään Achatina fulica ja se on kotoisin Itä-Afrikan sademetsistä. Sitä kasvatetaan myös ruuaksi, koska on niin kookas kokoinen.

- Akaattikotilot voivat elää yli 10-vuotiaaksi ja kasvaa yleensä 20-senttisiksi. Tuo uutisessa oleva akaattikotilo näyttää jo vanhalle ja täysikasvuiselle, painokin on normaali, kommentoi Jenny Rantakangas.

- Kuori näyttää juuri sellaiselle kuluneelle, kuten aikuisilla akaattikotiloilla tuppaa olemaan, kun kuori hankautuu esimerkiksi kiviin kotilon liikkuessa. Akaattikotilot ovat lemmikkeinä helppohoitoisia ja hauskoja seurailla. Itse olen omistanut noita joskus. Kasvoivat yhtä isoksi kuin uutisessa oleva. Syövät kaikenlaisia kasviksia.

Rantakangas kertoo, että akaattikotilot viihtyvät isoissa terraarioissa kokonsa vuoksi ja pitävät turvepohjasta, johon voi kaivautua.

- Terraario on pidettävä kosteana, ettei kotilo mene horrokseen.

Sitä, miten aamulla löytynyt kotilo on Äänejärven rantaan päätynyt, ei tiedetä. Rantakangas arvelee, että joku on heittänyt kuolleen lemmikin rantaveteen.

- Tuskin on päässyt karkaamaankaan, koska sen ei pitäisi selviytyä Suomen oloissa, sillä se ei kestä näin kylmää. Toivottavasti kukaan ei ainakaan elävää akaattikotiloa ole luontoon päästänyt, koska eivät kuulu Suomen luontoon.