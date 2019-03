Naistenpäivää juhlistettiin suurella joukolla Äänekoskella - "Miehen vaikea kertoa naiselle rakastavansa"

- Rakkaudessa on sellainen sääntö, että antaja saa aina tuplasti takaisin. Miehen on ajoittain vaikea kertoa naiselle rakastavansa häntä, vaikka niin ajatteleekin. Kun on läheisiä ja rakkaita ihmisiä ympärillä, niin siitä saa valtavasti voimaa.

Näin pohdiskeli parisuhdeneuvoja Veikko Lahtinen tänään perjantaina Naistenpäivänä järjestetyssä tapahtumassa Äänekosken kaupungintalolla. Sisä-Suomen Lehden järjestämässä tapahtumassa vieraili illan mittaan satoja osallistujia, joista valtaosa seurasi mielenkiinnolla Lahtisen puheenvuoroa aiheesta: "Mitä nainen merkitsee miehelle?".

- Nainen on Luojan jälkeen toiseksi tärkein asia maailmassa. Tosin ei miehiäkään voi vähätellä, sillä molempia tarvitaan jotta voidaan olla olemassa. Mutta ei näin miehen näkökulmasta maailma ole mitään ilman naista.

Lahtinen kertoo, että on seurannut huolestuneena viime vuosien kehitystä yhteiskunnassa. Maailma on muuttunut yhä yksilökeskeisemmäksi ja se tuo valtavasti haasteita.

- Kaikesta kilpaillaan. Yhteisöllisyys on kadonnut yhteiskunnastamme, kun jokainen kilpailee toista vastaan niin työssä kuin arjessa. Kaikessa täytyy olla aina toista parempia ja se on vaarallinen kehityssuunta.

Parisuhde-expertti nosti esille myös miesten ja naisten välisen tasa-arvon.

- Ei tällaisesta aiheesta pitäisi joutua edes keskustelemaan. Tasa-arvon tulisi olla itsestäänselvyys, Lahtinen paaluttaa.

Veikko Lahtisen puheenvuoron lisäksi perjantaina Naistenpäivän tapahtumassa nähtiin ja kuultiin myös paljon muuta. Paikalla kaupungintalolla järjestetyssä tilaisuudessa oli kymmeniä eri tuote-esittelijöitä ja myyntipisteitä. Yksi heistä oli Partyliten Riitta Paananen, joka esitteli tilaisuudessa muun muassa ruislastuja sekä erilaisia kynttilöitä. Hänelle naistenpäivä merkitsee toivottua katkosta ihmisten kiireiseen arkeen.

- Mukavaa, että tällainen päivä noteerataan ja sen ympärille järjestetään erilaisia tapahtumia. Se on yksi tapa nostaa asioita esille ja toisaalta katkaista myös ihmisten kiireistä arkea.

Tilaisuudessa kuultiin myös nuorten harmonikkataitureiden Nita Linnan ja Linnea Lahtisen musisointia. Illan lopussa nähtiin Tanja Ylikotilalle ja Merja Johanssonille tehty muuttumisleikki, jossa paikalliset yritykset stailasivat naiset tapahtumaa varten. Muuttumisleiken jälkeen illan päätti vielä tyylikäs muotiesitys.