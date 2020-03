Naistenpäivän tapahtumassa voimaannuttiin, jumpattiin ja humpattiin

Äänekosken kaupungintalolla juhlistettiin tiistaina tällä viikolla vietettävää naistenpäivää sankoin joukoin. Sisä-Suomen Lehden järjestämä tapahtuma houkutteli paikalle kolmisensataa naista tutustumaan paikallisten yritysten ja järjestöjen tarjontaan. Ohjelmalavalla valtuustosalissa kuultiin muun muassa äänekoskelaisen valokuvaaja-valmentajan Leena Aijasahon puheenvuoro voimaantumisesta.

– Luonnossa liikkuessa kannattaa ottaa välillä katse myös suoraan ylös tai alas. Maailma näyttää niin todella erilaiselta ja voi löytää yllättäviäkin näkyjä.

– Jokaisella meillä on varmasti luonnossa jokin paikka, joka voimaannuttaa meitä. Suomessa on onni saada asua paikoissa, joissa luonto on todella lähellä ja voi hakea voimaa luonnosta käytännössä kotoa käsin, innokas luontokuvaaja Aijasaho kertoo.

Naistenpäivän tapahtuman ohjelmalavalla nähtiin illan mittaan monenlaista ohjelmaa. Musiikkiesityksen lisäksi nähtiin paikallisten yritysten vaatettama, jo perinteeksi muodostunut muotinäytös ja illan päättänyt Ole.fitin vetämä jumppa.