Neljä koomikkoa samoilla lauteilla Äänekoskella

Stand Up Summer ´18 -kiertue tulee ainoalle Keski-Suomen keikalleen Äänekoskelle, Kartano Kievarille. Lavalle nousee liuta Suomen kovimpia koomikoita: Tomi Haustola, Jussi Simola, Tommi Mujunen ja tietenkin itse Jape Grönroos. Tässä katraassa yhdistyy yli 40 vuoden kokemus, joka näkyy lavalla muutenkin kuin silmäpusseina ja katoavana hiusrajana.

Neljällä pitkän linjan ammattilaisella on täysin erilainen lähestymistapa komiikkaan. Jos stand up- viihde on katsojalle entuudestaan tuntematon laji, tämä ilta antaa erinomaisen mahdollisuuden kokea erilaisia koomikoita livenä – ilman käsikirjoitusta.

Illan isäntänä toimii Tomi Haustola joka on todistanut suomalaisille, että vastoin kaikkia ennakkoluuloja insinöörikin voi olla hauska. Tommi Mujusen energinen ja positiivinen asenne on voimaannuttava kokemus. Jussi Simolan lavakarisma ja tiukkasanainen setti edellyttää yleisöltä täyden huomion.

Jo vuodesta 2003 esiintynyt pitkän linjan stand up -koomikko Jape Grönroos ei liioin esittelyjä kaipaa. Yleisön ja alan ylistämä Jape on tuttu myös tv-vierailuistaan Noin viikon uutiset - ja Siskonpeti-ohjelmissa.

Stand Up Summer ´18 nähdään Kartano Kievarissa 27.7. klo 20.