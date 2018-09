Nelostie siirtyy rinnakkaistielle Äänekosken pohjoispuolella

Nelostien liikenne siirtyy Äänekosken pohjoispuolella Akanniemen kohdalla rinnakkaistielle. Nelostien alittava vanha Likolahden alikulkukäytävä puretaan, valtatie päällystetään, rakennetaan uusi tievalaistus ja viimeistellään Akanniemen risteyssilta.

Kevyen liikenteen reitti valtatien länsipuolelta kulkee työmaan poikki vanhan Niemeläntien kautta itäpuolen kevyenliikenteenväylälle.

Itäpuolen kevyenliikenteenväylä jatkuu Televan risteykseen asti.

Rinnakkaistien risteävä kevytliikenne ohjataan kulkemaan suojatien kautta. Rinnakkaistien ajonopeus on laskettu 50 kilometriin tunnissa suojatien alueelle ja suojatien näkyvyyttä on tehostettu. Suojatien merkkeihin on asennettu varoitusjärjestelmä ja suojatien alue on myös hyvin valaistu. Linja-autopysäkit on rakennettu suojatiealueen yhteyteen.

Liikennejärjestelyt jatkuvat, kunnes uusi Akanniemen risteyssilta saadaan avattua liikenteelle.

Uusi eritasoliittymä avataan suunnitelmien mukaan liikenteelle joulukuussa 2019.