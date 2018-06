Nelostien tietyö Suviseurojen nurkilla kummastuttaa

Konginkankaalla kummastellaan tietyötä, joka on käynnissä Nelostiellä Liimattalan liittymän ja Petomäen välillä. Suviseuraliikenne Liimattalaan on jo vilkasta ja nopeusrajoitus Nelostiellä tapahtuma-alueen kohdalla on pudotettu 50 kilometriin tunnissa. Nopeusrajoituksia on kuitenkin jatkettu tietyön vuoksi Liimattalan eteläpuolelle.

– Siellä on sirotepintauksen työmaa menossa, mutta tänään tai viimeistään huomenna urakoitsija siirtyy sieltä pois. Urakoitsija on ajoittanut työmaan kelien ja muiden urakoiden mukaan. On sattumaa, että työ osui tähän aikaan. Voi olla, että urakoitsijan vähän yllätti se, kuinka aikaisin Suviseurat jo näkyvät liikenteessä. Ihan pahimpaan ruuhka-aikaa siellä ei ole tarkoitus enää olla töitä tekemässä, ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Sosiaalisessa mediassa on harmiteltu kivien lentämistä tuulilasiin kyseisellä tietyöalueella. Hakala kertoo, että tiellä varoitetaan mahdollisista irtokivistä ja niiden lentämistä autojen päälle pyritään estämään nopeusrajoituksilla.

– Työmenetelmä on hyväksytty ja sallittu. Jokaisella on velvollisuus ajaa alueella nopeusrajoituksen mukaan. Jos joku sattuu ajamaan kovempaa ja kivi lentää päälle, niin auton rekkari ylös vaan. Urakoitsija vastaa, jos esimerkiksi tien harjauksen yhteydessä kiviä lentää, mutta muiden aiheuttamat mahdolliset vahingot eivät ole urakoitsijan vika, Hakala täsmentää.

Sirotepaikkausta on tarkoitus tehdä lähiaikoina myös 69-tiellä Konneveden ja Hytölän välillä. Hakalan mukaan sirotepaikkauksella estetään tien reikiintymistä ensi talvena.

– Sirotepaikkauksessa tien pikkuhalkeamiin laitetaan kuumaa bitumia ja päälle sirotellaan hienojakoista hiekoitussepeliä. Se suojaa, etteivät autot tahriinnu bitumista ja sepeli myös painuu bitumiin. Kun bitumi on jäähtynyt, ylimääräiset kivet harjataan pois. Harjaus tehdään aina heti, kun se on mahdollista, Hakala selvittää.

Äänekosken alueella liikenteen sujuvuuteen vaikuttaa parhaillaan myös Nelostien työmaa Honkolan liittymän ja Mämmensalmen välisellä alueella sekä Äänekosken ja Suolahden välisen tieosuuden uudelleen päällystämishanke.