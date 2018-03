No nyt on! Jättihauki jämähti Laitiloiden verkkoon Äänekoskella – "Nyt jumputtaa!"

Äänekoskelainen Marko Laitila meni eilen maananaina illalla tavanomaiseen tapaansa kaksospoikiensa Manuelin ja Mariuksen kanssa tarkastamaan kalaverkot Keitele-järvestä. Verkkoja avannosta vetäessä käsituntuma oli omituinen.

- Pojille sanoin, että nyt jumputtaa ja verkkokin siinä rutisi kiskoessa, Marko kertoo Sisä-Suomen Lehdelle.

Ja rutinallehan oli syynsä, sillä verkoissa oli kiinni todellinen jättiläinen – 122 senttimetriä pitkä ja 17,05 kilogrammainen hauki.

- Tänään se käytettiin puntarissa todistajien kanssa ja taitaa olla Suomen kolmanneksi painavin koskaan, Marko laskeskelee.

Kala nousi perheen vakiopaikasta Liimattalan Pyyrinlahdesta illalla hieman ennen iltakuutta.

- Viitisentoista vuotta meillä on ollut verkot samassa paikassa. Tänä talvena kalaa on tullut huonosti, mutta nyt tuli todellinen jackpot! Kun kalan pää nousi avannosta niin pojatkin ihmettelivät, että mikä tuo oikein on, Laitila nauraa.

Kala kerkesi muutaman kerran sätkiä jäällä, ennen kuin lähti Laitiloiden matkaan.

- Tuuralla se piti tainnuttaa. Jos tuon kokoinen kala olisi päässyt valloilleen ja karannut avantoon niin kyllä olisi harmittanut.