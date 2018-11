Nuoret lahjoittavat lapsiperheille jouluiloa

Äänekosken lukion joulunavaus aloitettiin iloisissa ja kiitollisissa tunnelmissa perjantaina. Yhteisen joululaulun jälkeen lukion oppilaskunta lahjoitti keräämänsä taksvärkkirahat Äänekosken kaupungin perhetyölle ja sitä kautta vähävaraisille lapsiperheille.

Taksvärkin tuotto 3400 euroa ilahduttaa 68 perhettä ja auttaa heitä jouluvalmisteluissa.

– Olemme kiitollisia tästä mahtavasta perinteestä. Perheet arvostavat erityisesti tätä nuorten antamaa lahjoitusta, totesivat lahjoituksen vastaanottaneet perhetyön työntekijät Minna Vainiontaus ja Johanna Hautala.

Useat paikalliset järjestöt, yritykset ja seurakunta tukevat myös jouluisin lahjoituksin kaupungin sosiaalitoimen perhetyötä.

Äänekosken lukio on saanut Ambassador school -statuksen.

– Kyltti on seinään kiinnitetty, ja nuoriso lähtee keväällä Brysseliin, rehtori Jaana Tani iloitsee.

Ambassador School on Euroopan parlamentin hanke ja se on tarkoitettu yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille. Hankkeen tarkoituksena on lisätä koulujen tietoisuutta Euroopan unionista ja tuoda nuoria lähemmäs unionin toimintaa ja poliittista keskustelua.