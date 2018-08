Olli-patsas myönnettiin Matti Leppäselle

Sisä-Suomen Lehden vuosittain myöntämä Olli-patsas ojennettiin tänään perjantaina Eloriehan alkajaisiksi ravintolayrittäjä Matti Leppäselle. Palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle henkilölle, joka on tuonut Äänekoskea myönteisessä valossa esille.

- Tänä vuonna palkinnon saa aktiivinen nuori yrittäjä, joka on omalla panoksellaan tuonut iloa ja eloa kaupungin ydiskeskustan ulkopuolella, perusteli palkintoa luovuttaessaan Sisä-Suomen Lehden päätoimittaja Sami Rahkonen.

Lehden perustajan Olli Korhosen mukaan nimetty patsas on jaettu vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon saadessaan Leppänen oli otettu.

- Jotenkin tuntuu, että samalla tämän palkinnon saa muutkin kuin vain itse. Se ei mene Äänekosken ydinkeskustaan vaan selkeästi myös sivukylille. Tämä on mukava kunnianosoitus ja se on hienoa, sillä jokaisella pitäjällä on omat aktiiviset ihmisensä ja hyvät puolensa, Leppänen kiittelee.

Lue lisää tiistain 14.8.2018 Sisä-Suomen Lehdestä.