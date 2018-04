Opettajien taidot esille Hoikkassalissa - "Tässä tämä nyt on"

Äänekosken kaupunginkirjaston Hoikkassalissa pääsee kurkistamaan Koskelan taide- ja taitoaineiden opettajien töihin eilen perjantaina avatun Tusina + yksi -taidenäyttelyn myötä. Näyttelyssä on yhteensä yli kymmenen opettajan töitä esillä ja näyttely on ainutlaatuinen.

- Aikaisemmin ei ole vastaavaa näyttelyä järjestetty. Keväisin meillä on ollut opiskelijoden taidenäyttely, mutta nyt ajattelimme että me opettajatkin voisimme pitää näyttelymme. Tässä tämä nyt on, kertoo yksi taiteilijoista, Sirpa Hasa.

Hoikkassalin näyttelyssä pääsee tutustumaan hyvin monenlaisiin taiteen muotoihin.

Hasan mukaan näyttelyn ajatus syntyi jo silloin, kun opettajat suunnittelivat kuluvan lukuvuoden kursseja ja oivalsivat, miten paljon Koskelassa on erilaista osaamista.

- Teemme suurta ja pikkuruista, pehmeää ja kovaa. Nyt avatussa näyttelyssä onkin kaikkea akvarelleista grafiikkaan ja pronssivaluista huovutuksiin.

Tusina + yksi -näyttelystä löytyy muun muassa keramiikkaa, jossa ajankohtaisena teemana komeilee myös pandoja.

Näyttelyssä on esillä töitä Eero Mikkoselta, Johanna Arho-Forsblomilta, Anu Pajunurmi-Oksaselta, Mirja Saarelta, Outi Heinoselta, Pirkko Kokolta, Sanna Kuituselta, Ritva Peuralta, Sirpa Hasalta, Leila Ylöseltä, Emilia Tullalta, Alberto Ferrettiltä, Hilkka Arisalo-Kettuseltä.

Tusina + yksi - näyttely Äänekosken kaupunginkirjaston Hoikkassalissa 7.4-28.4.2018. Avoinna arkisin 10-19 ja lauantaisin 10-14. Vapaa pääsy.,