Pääsiäisliikenteessä tarvitaan talvirenkaita

Autoliitto neuvoo pitämään talvirenkaat alla pääsiäisliikenteessä. Ajokelit voivat olla liukkaita erityisesti aamuisin. Päivisin kevätaurinko sulattaa jo tienvarsien penkkoja ja auringon laskiessa sulamisvesistä kostea tienpinta jäätyy nopeasti.

– Päivisinkin jäisiä kohtia voi olla esimerkiksi ajettaessa aurinkoiselta peltoaukeamalta metsän varjoon, varoittaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Joillakin tieosuuksilla penkkoja on levitetty niin, etteivät sulamisvedet valuisi tielle, mutta läheskään kaikkialla näin ei ole tehty.

Pääsiäisen paluuliikenne jonoutuu paikoitellen pääväylillä. Ohittelusta ei ole hyötyä, kun edessä on autoja silmänkantamattomiin. Jonossa pomppiminen päinvastoin vain puurouttaa liikennettä entisestään.

– Hyvä nyrkkisääntö turvaväliksi on se, että kun etäisyyden edellä ajavaan pystyy säätämään pelkän kaasupolkimen avulla, on turvaväliä riittävästi. Mutta mikäli vähän väliä on tarpeen siirtää jalkaa jarrupolkimelle, ajaa liian lähellä, Vesalainen neuvoo.

Autoliiton Operaatio Pajunkissa päivystää pääsiäisenä kiirastorstaista 29. maalikuuta pääsiäismaanantaihin 2. huhtikuuta saakka.

Operaation aikana Autoliiton yleisen tiepalvelun vapaaehtoiset tiepalvelumiehet ovat tehostetussa valmiudessa auttamaan pulaan joutuneita tienkäyttäjiä.

Tien päällä apua voi soittaa Autoliiton yleisen tiepalvelun maksullisesta numerosta 0200 8080.