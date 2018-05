Paavon rantaan lipui todellinen yllätys Äänekoskella – "Siinä on kaikki mökkiläisen varusteet"

Ruotinkylän Pitkälahdella Keiteleen rannalla asuva äänekoskelainen Paavo Sergejeff hieraisi viime viikonloppuna toden teolla silmiään, kun aamuauringon paistaessa vilkaisi rantaansa. Rantaan oli ilmestynyt paitsi kookas laituri niin sen mukana myös pitkä liuta muuta tavaraa.

- Lauturin kyydissä on ainakin vene, rullatela, pari tuolia, katiska, airoja, saunanappu, haavi ja taitaa olla onkiakin. Siinä on oikeastaan kaikki mökkiläisen varusteet matkassa, Sergejeff ihmettelee Sisä-Suomen Lehdelle.

Laiturin kyydissä on kaikkea aina katiskasta tuoleihin ja soutuveneestä kalahaaviin.

Miehen mukaan Keiteleestä lähti jäät edellisenä päivänä ja yön aikaan oli kova tuuli, joka todennäköisesti puhalsi laiturin hänen rantaansa. Kenenkään naapurin laituri ei ole kyseessä, joten Sergejeff arvelee laiturin pyyhältäneen matkaan kauempaa.

- Toivottavasti sen omistaja löytyy, sillä se on hyvä laituri. Ei minulla itselläkään ole noin hyvää, mies naurahtaa.

Sergejeff on käyttänyt kevytponttoonilaiturin rantakoivuunsa kiinni, jottei se lähde uudestaan ajelehtimaan.

Parhaillaan laituri on turvassa Ruotinkylällä, sillä Sergejeff on köyttänyt sen kiinni rantapuuhunsa. Mikäli kyseessä on sinun laiturisi tai tiedät jotakin karanneesta laiturista niin lisätietoja saa numerosta 040 544 9534.