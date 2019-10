Pakkanen ei palloilijoita pelottanut - Loppuvihellys potkittiin valkealla viheriöllä

Huiman juniorijalkapalloilijat päättivät kesäkautensa tänään lauantaina Äänekosken liikuntapuiston viheriöllä talvisissa tunnelmissa. Aamuyhdeksän jälkeen pakkasasteilla pysytellyt lämpötila ja tekonurmen pintaan satanut lumi ei silti menoa haitannut, kun innokkaat nuoret jalkapalloilijat kohtasivat joukkuetovereitaan pelikentällä.

- Avauspotku-tapahtumasta on tullut meille jo perinne keväällä kauden avajaisina, mutta nyt päätimme lanseerata vastaavan myös kauden loppuun syksylle. Loppuvihellyksessä haluamme tarjota mahdollisimman monelle juniorille mahdollisuuden päästä pelaamaan vielä ennen talvea, kertoo Huiman jalkapallon junioripäällikkö Minna Porrassalmi.

Lauantaina tekonurmella pelejä on pelattu lapi päivän yhteensä kuudentoista ottelun verran. Vaikka jalkapalloharrastus jatkuu monella myös talvisaikaan niin rauhoittuu meno, kun kesähelteet ovat jo jääneet taakse.

- Toiveissa olisi, että ylipainehalli saataisiin mahdollisimman pian käyttöön niin talvella pääsisi myös treenaamaan nykyistä huomattavasti paljon paremmin.

Luminen kenttä ei jalkapalloilijoiden menoa haitannut lauantaina. Kuva: Riku Tulla

Huiman juniorijalkapallolla on tällä hetkellä yli 400 harrastajaa ja määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Etenkin nuoret pojat ovat löytäneet lajin pariin.

- Meillä on toimintaa hyvin niin Äänekoskella, Konginkankaalla kuin Suolahdessakin. Tänä kesänä kasassa on ollut 28 joukkuetta ja se on todella hyvä määrä, Porrassalmi iloitsee.

Junioripäällikkö kertoo lajissa olevan hyvät mahdollisuudet harrastaa ja edetä paikkakunnalla sekä lähialueilla.

- Joukkueita löytyy hyvin eri tasoilla ja pelejä on paljon tarjolla maakunnassa.