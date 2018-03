Palveluntuottajat mukaan nuorten työllistämiseen

Keski-Suomen TE-palvelut ja ELY-keskus hakevat palveluntuottajia ja yhteistyökumppaneita nuorten uuteen työllistymistä tukevaan ostopalveluun.

Nuoret kohti töitä! –palvelu on suunnattu pitkäaikaistyöttömille ja 17-29-vuotiaille nuorille, joilla on ainoastaan perusasteen tutkinto ja jotka ovat työttöminä työnhakijoita TE-toimistossa. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman palvelun tavoitteena on löytää uusia välineitä nuorten työllistymisen tukemiseksi ja ammatilliseen koulutukseen kiinnittymiseksi. Keski-Suomessa palvelun tavoitteena on saavuttaa 250 nuorta.

Palveluun haetaan palveluntuottajia ja yhteistyökumppaneita yhteistyöhön palvelun toteuttajiksi. Lähtökohtana on, että palvelun tarjoaja etsii ja toteuttaa parhaat keinot nuorten työllistämiseksi Keski-Suomessa.