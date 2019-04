Patronen ja Takalo tuovat iltamaperinteen Äänekoskelle

Koomikko Matti Patrosen ja poppari Jukka Takalon yhteenliittymä tuo iltamaperinteen 2000-luvulle. Kuoliaaksinaurattaja ja kuplettielvyttäjä -kiertue kattaa keväällä 20 keikkaa ympäri Suomen.

Kuoliaaksinaurattaja ja Kuplettielvyttäjä –iltamissa yhdistyvät stand up- ja rokkiklubin parhaat puolet. Musiikin, kaskujen ja tarinoiden täyteinen iltama on yllättävä ja viihdyttävä talk show. Kyseessä on aivan uudenlainen konsepti Suomessa.



– Olen harrastanut soittamista ja laulamista pitkään, mutta en ole halunnut huumorimuusikoksi. Sen taitajia on jo tarpeeksi. Stand up-komiikka on leipälajini, mutta nyt tuli tilaisuus yhdistää komiikka ja musiikki arvostamani muusikon kanssa, joten mikäs sen hienompaa. Kahdestaan lavalla ollessa dynamiikka on niin erilaista kuin yksinään. Vieläkin hämmästyn, miten nopeasti koko ilta aina menee, vuonna 2015 TV2:n Naurun tasapaino -ohjelman voittanut Patronen kommentoi kiertuetta.



– Kuplettiperinne on ollut aina lähellä sydäntäni. Viime vuosina olen yhdistellyt lauluissani poppia ja kuplettia ja huomannut kulkevani samoja teitä, joita Gösta, Juice ja muut idolini kulkivat, Takalo sanoo.

Hän ei voi olla kuitenkaan olla ihailematta Rautavaaran, Helismaan ja Pakarisen meininkejä.

- Kiertueillaan aikana ennen sähköisiä viestimiä he tulivat jollekin paikkakunnalle, menivät paikalliselle maamiesseuran- tai työväentalolle ja ilmoittivat, että tänään pidetään iltamat. Iltamat sisälsivät sketsejä, laulua, jousiammuntanäytöksiä ja vaikka mitä. Koko kylä saapui paikalle, kyse oli merkkitapauksesta.

Patronen pyysi muusikon muutama vuosi sitten stand up -iltaan.

- Oodi mulkuille ja muutama muu kappaleeni upposi hyvin stand up -yleisöllekin. Parastahan on se, kun saa yleisön ensin nauramaan ja sitten itkemään. Ja taas nauramaan. Silloin tietää, että se esitys koskettaa. Myöhemmin Matin kanssa tuli mieleen, että pitäisikö joskus kokeilla yhteisiä iltamia? Iltamat toteutuivat Haukiputaan Teatterikuopalla tammikuussa 2018. Suksee oli valtaisa, joten tässä sitä nyt ollaan. Panemassa hyvää kiertämään.

Kiertue saapuu Äänekosken Kartano Kievarille perjantaina 12.4.