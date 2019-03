Pekka Hyysalo mukana Äänekosken hiihtoviikonlopussa

Pekka Hyysalo tulee perjantaina Äänekoskelle SM-hiihtojen latupartioon. Hyysalo on suomalainen freestylehiihtäjä, jonka ura päättyi vakavaan loukkaantumiseen yhdeksän vuotta sitten Ylläksellä.

- Pekka on sisukas mies ja loistava esimerkki periksiantamattomuudesta. On hienoa, että hän pääsee paikalle juuri perjantaina, koska silloin Liikuntapuistossa on paljon koululaisia ja nuoria, joille Pekka on hyvä esimerkki, iloitsee ratamestari Timo Kuorelahti.

- Puhutaan, että suomalaiseen hiihtoon tarvitaan tällä hetkellä sisua ja intoa sekä yhteenhiileen puhaltamista – niitä löytyy Pekka Hyysalolta!

Vuonna 2010 kaatuessaan Pekka Hyysalo sai vakavan aivovamman. Hän oli koomassa 17 päivää ja ennuste onnettomuuden jälkeen oli huono. Myöhemmin todettiin Hyysalon hyvän fyysisen kunnon olleen ratkaiseva tekijä kriittisessä toipumisvaiheessa. Vain kuusi kuukautta onnettomuuden jälkeen Hyysalo pystyi kävelemään itsenäisesti ja 11 kuukauden jälkeen hän palasi suksille, vaikka lääkärit olivat ennustaneet kävelyn olevan mahdollista vasta parin vuoden kuntoutuksen jälkeen.

Hyysalon kuntoutumisesta tehtiin Miika Niemen ohjaama dokumenttielokuva New Run, joka esitettiin muun muassa Docventures-televisiosarjassa lokakuussa 2016.

Hyysalo kilpaili Big Airissa ja Half Pipessa.