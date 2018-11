Pekka Simojoen laulut koskettavat Äänekosken kirkossa

Suomalaisen gospelmuusikin konkari Pekka Simojoki Exit-yhtyeensä kanssa juhlisti 30-vuotista taivaltaan syksyllä 2017 ja kiersi konserttisaleja täyttäen ne ääriään myöten täyteen.

Simojoen luotsaama Exit-yhtye on vuosien kuluessa tehnyt jo 1000 konserttia, ja konsertoinut Suomen lisäksi monissa Euroopan maissa. Yhtyeen levyjä on myyty yli 100 000 kappaletta. Exitin tunnetuimpia lauluja ovat Varjoista maan, Kahden maan kansalainen ja Mitä rakkaus on?

Alkuperäisjäsenistä Exitissä ovat mukana Pekka Simojoki (laulu), Matti Puttonen (laulu ja koskettimet) ja Timo Luoto (rummut). Muut yhtyeen jäsenet ovat Jari Levy (laulu ja koskettimet), Markku Perttilä (laulu ja kitara), Jarkko Jouppi (kitara) ja Timo Jouppi (basso).

Lähes kaikki suomalaiset ovat laulaneet Pekka Simojoen lauluja elämänsä aikana. Tunnetuimpia lauluja ovat Herra kädelläsi, uusi joulun klassikko Tulkoon joulu sekä kastejuhlista tuttu Taivaan Isä suojan antaa, jota myös paljon kouluissa lauletaan.

Lisäksi rippikoululaiset vuodesta ja sukupolvesta toiseen laulavat Nuoren seurakunnan veisukirjassa lukuisia Simojoen lauluja. Pekka Simojoen äänitteitä on syntynyt 1982 – 2016 välillä hieman yli 70 kappaletta ja hän on kirjoittanut yhteensä noin 700 hengellistä laulua ja virttä.

Pekka Simojoki ja Exit Äänekosken kirkossa 17.11. klo 18.