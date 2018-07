Pelle Miljoona otti yleisönsä haltuun Suolahdessa – "Eka kerran nähtiin Holvihallissa"

Suolahdessa on ollut kelin lisäksi myös Moottoritie kuuma, kun Route 69 Meetingissä illan alkajaisiksi Pelle Miljoona United laittoi pökköä pesään. Liki trooppisissa olosuhteissa Asemakadun varrella tunnelma nousi heti alkajaisiksi kattoon, kun suomipunkin uranuurtaja tarjoili yleisölle hittisikermän, joka piti yleisön otteessaan läpi tunnin mittaisen esityksen.

Monien muiden tapaan Pelle Miljoonaa ja muita Route 69 Meetingin artisteja olivat perjantai-iltana lähteneen katsomaan suolahtelaislähtöiset Helsingissä asuva Teijo Hintikka ja Vantaalla asuva Jouni Keränen. Heille keikka toi hyviä muistoja mieleen.

- Pelle on nähty eka kerran vuonna -79 Suolahden Holvihallissa ja on sitä sen verran tullut kuunneltua, että kyllä tutulta kuulosti, kaksikko nauraa.

Itsekin musiikkimiehinä molemmat lähtivät kotikaupunkiinsa hyvän musiikin ja vanhojen kavereiden tapaamisen merkeissä. Kaksikko soitti aikoinaan Mopot-yhtyeessä, joka Pelle Miljoonan tavoin sai innoituksensa punkista.

- Itsekin muutaman kerran Holvihallissa soitettiin ja myös tässä Viljoksen paikalla olleessa Lekkerissä, kaksikko muistelee.

Hintikka ja Keränen kiittelee, että Suolahteen on saatu oma musiikkitapahtuma.

- Onhan se hienoa, että täällä tapahtuu. Tuntuu, että kylä on taas herännyt henkiin. Kymmenisen vuotta sitten meno oli tosi kuollutta ja ankeaa.

Route 69 Meetingissä tänään vielä soittavat Alabama Riders, Not So Perfect Strangers, Wicked Flame ja illan kruunaa Peer Günt. Tapahtuman järjestävä Matti Leppänen oli illan alkaessa odottavaisin mielin.

- Tapahtuma on selvästi löytänyt paikkansa ja kerta kerralta on ollut enemmän väkeä liikenteessä. Tälle illalle on myyty enemmän jo ennakkoon lippuja kuin viime vuonna lauantaille ja huomisille KuusYsäreille on ennakkolippuja mennyt jo niin paljon, että ne pelkästään jo riittää uuden kävijäennätyksen tekoon.

Huomisissa KuusYsäreissä esiintyvät DJ ICE K, Chorale, Mighty 44, E-rotic ja Solid Base. Leppänen kertoo ysärimusiikin olevan hyvässä nosteessa.

- Nyt on tosi hyvä meno päällä ja yhteistyö HitMixin kanssa toki näkyy tässä hommassa. Tänä vuonna nämä kaksi iltaa ovat selkeästi erilaset, kun viime vuonna sama väki jakautui kahdelle illalle.

Vaikka tämän vuoden festarit ovat vasta alkaneet niin tulevaisuuskin jo siintää mielessä.

- Jos kaikki menee hyvin niin ensi vuonna pistetään vielä isommalleen. Saattaahan sitä olla jo jotakin kehitteillä..., Leppänen virnistää.