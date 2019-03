Pikkuherhiläisille Karhun päänahka

Robert Petersen Cupissa Huiman 15-vuotiaat pojat saivat sunnuntaina Liikuntatalolle vieraakseen kauhajokelaisen Karhu Basketin.

Pikkuherhiläiset olivat hereillä heti alusta lähtien, eivätkä antaneet kauhajokelaisille yhtään löysää avauspuolikkaalla. 24 pisteen taukojohto piti ottelun loppuun saakka, eikä Huima päästänyt vieraitaan enää nousemaan peliin mukaan.

– Kaksi ensimmäistä kymppiä pojat pelasivat todella kypsästi. Karhu on kova joukkue, ja heidän kanssaan on aina pelattu tiukkoja pelejä. Tällä kertaa nähtiin, että on menty aika paljon eteenpäin, Hannu Kautto myhäilee.

Huima – Karhu Basket 104-80 (34-20, 29-19, 26-28, 15-13)

Huima: Jimi Romppanen 9, Topi Sauriala 0, Eemeli Yalaho 20, Aapo Lehtonen 19, Jerry Autioniemi 0, Matias Koukka 11, Eeti Varis 11, Juuso Salmi 28, Aleksi Naukkarinen 6.