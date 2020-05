Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto jatkaa etäopetuksella kevään loppuun

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto aikoo jatkaa etäopetusta toukokuun loppuun asti Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti.

Etäopetusta jatkamalla oppilaitos haluaa varmistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden sekä toiminnan sujuvuuden.

– Etäopetukseen siirryttiin joustavasti, ja se on sujunut opiskelijapalautteen perusteella pääsääntöisesti hyvin. Näkökulmastamme etäopetuksen jatkuminen on ennen kaikkea turvallisuuskysymys, kuten on ollut tähänkin asti. Lisäksi valmistuvat opiskelijat ovat pääsääntöisesti jo valmistuneet tai valmistuvat pian ja ovat jo työelämässä tai menossa sinne, joten senkään vuoksi etäopetuksen jatkuminen ei ole ongelma, sanoo kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela Poken tiedotteessa.

Lisäksi suuren organisaation käyntiin laittaminen nopeasti ja vain kahden viikon vuoksi olisi ollut suuri projekti.

– Tämän tyyppinen etäopetus, jossa opiskeluryhmät eivät opiskele yhdessä, on poikkeustilanne. Etäopetus on raskasta ja vaativaa opiskelijoille ja opettajille, eikä tällainen etäopetus ole tulevaisuudessa ratkaisu. Se ei myöskään ole säästökeino. Tiettyjä hyviä etäkäytänteitä toki voimme ottaa tulevaisuudessa osaksi opetusta, Kurkela arvioi.

Syyslukukausi alkaa 10. elokuuta, jolloin Pokella on tarkoitus palata lähiopetukseen.

– Opiskelijoiden kesäkausi hoituu periaatteessa kuten ennenkin, mutta koronasta johtuen oppisopimus- ja työssäoppimispaikkoja on vähemmän kuin normaalina kesänä.

Ruuanjakelu opiskelijoille jatkuu toukokuun loppuun asti. Poken tämän kevään valmistujaisjuhla on peruttu, ja todistukset lähetetään valmistuneille opiskelijoille postissa. Syksylle on suunnitteilla juhlatapahtuma, mutta päivää ei ole vielä päätetty. Pokelta valmistuu vuosittain noin 500 opiskelijaa.