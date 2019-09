Power avaa Äänekoskelle tiistaina

Expert Niskasesta tulee tiistaina Power Äänekoski.

– Myymäläämme on uudistettu, valikoimaa on kasvatettu ja kaikissa tuotteissa on nykyään elektroniset hintalaput, joita hintarobotti päivittää ympäri vuorokauden, kertoo kolmannen polven kauppias Miina Niskanen.

Niskasen mukaan yritys tarjoaa jatkossa enemmän myös palveluita, kuten tietokoneiden asennus- ja huolenpitopalveluja.

– Äänekosken keskusta on ollut remontissa koko kesän ja remontti valmistuu ihan pian. Samoihin aikoihin on hieno avata uusi myymälä. Ydinkeskustan vetovoima kasvaa! Paikkakuntalaiset ovat kyselleet jo paljon, olleet kiinnostuneita ja mielissään uudesta myymälästä. Avajaisviikosta on varmasti tiedossa vilkas, Niskanen iloitsee.

Äänekosken lisäksi Power-ketju kasvaa tällä viikolla viidella muulla myymälälla. Uudet Powerit aukeavat Kemiin, Sastamalaan, Kauhavalle, Pietarsaareen ja Uuteenkaupunkiin.