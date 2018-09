Pukkimäkeläiset kokoontuvat yhteen ensi kesänä

Äänekosken Pukkimäen asuinalue rakentui 1900-luvun alkupuolella Äänekoski Oy:n toimesta. Pukkimäellä asui ja asuu paljon lapsiperheitä. Eri vuosikymmenten lapset ovat haaveilleet jo vuosia yhteisen tilaisuuden järjestämisestä. Ensi kesänä toive toteutuu.

- Haluamme muistella isolla porukalla mennyttä ja elää tätä päivää niin entisten kuin nykyistenkin pukkimäkeläisten kanssa. Ensi kesänä, Sisä-Suomen Lehden järjestämän Elorieha-perjantain jälkeisenä lauantaina eli 10.8. järjestämme Pukkimäki-juhlan, ilmoittavat iloisina entiset pukkimäkeläiset Matti Hämäläinen ja Jaana Tani.

Päivän ohjelma on suunnitteilla. Puolilta päivin aloitetaan toritapahtumalla lukion edustalla, sitten on vuorossa Pukkimäki-kierros, kahvittelua ja päivätilaisuus. Illalla jatketaan Hotelli Hirvessä muisteluja. Päivän tapahtumapaikkana on lukion pihamaa ja sateen sattuessa lukion sisätilat. Parhaillaan kootaan ohjelmaa ja esiintyjiä, entisiä ja nykyisiä pukkimäkeläisiä tottakai.

- Mikäli sinulla on ehdotuksia tai ideoita ohjelman suhteen, otapa yhteyttä.

Pukkimäkeläiset ovat myös netissä. Nettisivut Pukkimäki Äänekoskella on ollut jo pitempään. Ne ovat Seppo Hännisen käsialaa. Alkusysäyksen sivuille antoivat vanhat valokuvat ja Erik Relanderin kirja Äänekoski ja äänekoskelaisia.

Pukkimäki-ryhmä löytyy myös facebookista.

Sähköpostiin pukkimakiryhma@luukku.com toivotaan myös muisteluja, tarinoita ja kuvia. Posti kulkee myös. Kirjeitä voi laittaa osoitteeseen Pukkimäki-ryhmä, Matti Hämäläinen, Piiparintie 31, 44250 Äänekoski.

Pukkimäen asuinalue sijaitsee Äänekosken keskustan kupeessa. Alueen pohjana ovat Äänekoski Oy:n työntekijöilleen vuosina 1920-27 rakennuttamat 20 asuinrakennusta. Osa niistä on entisöity ja ajanmukaistettu alkuperäisasuunsa. Suuri osa alueen rakennuksista on purettu ja niiden tilalle on tullut kerros- ja rivitaloja.