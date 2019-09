Putkityö haittaa liikennettä Äänekoskella tiistaina

Kaukolämpöputken korjaustyö haittaa liikennettä Äänekoskella tiistai-illan ja keskiviikkoaamun välillä.

Kaukolämmön putkivaurion korjaustyötä alkaa tiistai-iltana kello 20 Äänekosken Kotakennääntien, Kauppakadun ja Äänekoskentien risteyksen liikenneympyrän alueella.

Korjaustyön arvioidaan päättyvän keskiviikkona 11.9 kello 3.

Korjaustyön aikana Äänekoskentien ajokaista Suolahden suunnasta Äänekosken keskustan suuntaan ajettaessa on suljettu. Työmaa-alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Työmaa-alueella on liikenteenohjaus.