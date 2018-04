Puulaakia lukiolla läpi päivän - "Voi olla, että turpiin tulee"

Äänekosken uudella lukiolla saa nauttia vauhdikkaasta salibandystä läpi päivän tänään lauantaina. Suolahden Urhon C-pojat ovat pelanneet 25 yhtäjaksoista kautta Suomen Salibandyliiton sarjoissa ja juhlakauden päätteeksi järjestivät puulaakiturnauksen.

Kolmessa lohkossa mukana on yhdeksän joukkuetta. Pelit starttasivat jo aamupäivällä ja jatkuvat aina aivan iltaan saakka. A-lohkossa ensimmäisen pelinsä aloitti ennen puolta päivää Äänekosken VPK:n joukkue, joka lähti kentälle intoa puhkuen.

- Ainahan sitä voittoa lähdetään hakemaan, mutta voi olla, että turpiin tulee kovemmilta, Jan Fredriksson ja Jarkko Siirtonen naurahtavat kentän laidalla laittaessaan kisavarusteita päälle.

Äänekosken VPK:n ja Urhon C-poikien joukkueen lisäksi mitaleista mittelee Team Alan Miehet, FC Pallo, Konginkankaan Kipinä, Riku Niemisen joukkue, Urho Papas, Kokin joukkue ja Lottopallo. Vapaapalokuntalaiset ovat ottaneet osaa salibandypuulaakiin jo vuosen ajan.

- Aina on pyritty tulemaan mukaan. VPK:ssä pelataan salibandyä kerta viikkoon ja kesällä katusählyä. Tämä on hieno laji ja aina saadaan kunnon pelejä aikaiseksi, samalla kun on hauskaa, Fredriksson sanoo.

- Reilu peli tässä on tärkeintä, Siirtola jatkaa.

Puulaakiturnaus Äänekosken lukiolla jatkuu pitkään iltaan, sillä loppuottelu alkaa arviolta kello 21.00.

Lohko A: Urho C, Riku Niemisen joukkue ja VPK

Lohko B: Team Alan Miehet, FC Pallo ja Konginkankaan Kipinä

Lohko C: Urho Papas, Kokin joukkue ja Lottopallo

11.00 A Urho C - RiKu

11.35 A Riku - VPK

12.10 A Urho C - VPK

12.45 B Team Alan Miehet - FC Pallo

13.20 B Kipinä - Team Alan Miehet

13.55 B Kipinä - FC Pallo

14.30 C Urho Papas - Koki

15.05 C Lottopallo - Urho Papas

15.40 C Lottopallo - Koki

16.20 KA Kaksi vähiten pisteitä saanutta lohkokolmosta pelaavat karsintaottelun pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon. Paremmuus Sijoitus SSBL:n kilpailusääntöjen mukaan.

17.00 PV 1 B1 - Paras lohkokolmonen

17.40 PV 2 A1 - Karsintaottelun voittaja

18.20 PV 3 C1 - B2

19.00 PV 4 A2 - C2

Klo 19.40 VE 1 Voittajat otteluista 1 ja 2

20.20 VE 2 Voittajat otteluista 3 ja 4

21.00 Loppuottelu