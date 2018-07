Rallia paraatipaikalta Koivistossa - "Nyt pitäisi poikien kiristää"

Koiviston kylätalon lähettyvillä Äänekosken erikoiskokeen varrella pihapiiristä kuuluu iloinen naurunremakka. Kaverukset Joni Kahma, Jere Pohjaranta, Tero Porri, Niko Pajatie, Nea Lupsakko, Teemu Öhman, Timi Kuivakangas ja Mika Oksanen seuraavat talonsa pihasta vain metrien päässä ajettavaa Neste Rallia innolla.

- Kisakatsomo ei voisi olla paremmalla paikalla. Kelitkin on vielä enemmän kuin kohdillaan niin mikäs tässä ollessa, kaverukset kertovat tyytyväisenä Äänekosken erikoiskokeiden väliajalla.

Koko poppoo tunnustautuu innokkaiksi rallifaneiksi ja oman kylän rallit ovat yksi vuoden kohokohdista.

- Eihän sitä jokainen omille kylille pääse rallia katsomaan. On tyylikästä katsella kun sora lentää ja varsinkin kun ollaan vain ihan metrien päässä autoista.

Tänä vuonna Äänekosken erikoiskokeet ajetaan päinvastaiseen ajosuuntaan kuin kahtena edellisvuonna. Kaverusten mukaan uusi suunta on parempi.

- Muutama mutka on paljon jännittävämpi ja vaikeampi näin päin. Nyt ne kiristyy loppua kohden kun viime vuonna ne olivat paljon helpompia.

Ainakin osa porukasta seuraa myös muita erikoiskokeita aktiivisesti tulosseurannan ja ralliradion kautta. Mitään yksittäistä ennakkosuosikkia heillä ei kuitenkaan ole.

- Suosikki on se kuka ajaa koviten. Viimeinen suomalainen joka on voittanut maailmanmestaruuden rallissa on vuodelta 2002, joten nyt pitäisi poikien kiristää. Lappi tosin on hyvä, mutta harmi että hänen päivänsä alkoi huonosti.

Neste Rallin EK10 Äänekoski 2 ajetaan vielä tänään perjantaina kello 18:45 alkaen.