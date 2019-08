Rallit villitsivät Koivistossa - katso kuvat ja tunnelmat!

Äänekosken päivän ensimmäinen erikoiskoe kaasuteltiin Koivistossa suomalaiskomennossa, kun Toyotan Jari-Matti Latvala kellotti sorateiden koveimman vedon.

Tunnelma Koivistossa on ollut perjantaina huipussaan ja tuhansittain rallikansaa on kannustanut omia sorateiden sankareitaan. Saarijärvellä mökkeilevät hyvinkääläiset Petri Virtanen ja Miia Vallin sekä heidän rallikoiransa Rollo olivat tyytyväisiä erikoiskokeeseen.

– Hyvältä vaikuttaa! Eilen käytiin katsomassa Harju ja nyt täällä Koivistossa. Uskoisimme, että Tänak tämän rallin tulee voittamaan.

Rallien lisäksi Koivistossa on ollut tänään paljon oheisohjelmaa. Red Bullin organisoimalla Kalle Rovanperä Arenalla on käynyt kuhina kuin muurahaispesässä konsanaan, kun rallikansa on seurannut päivän kulkua. Päivän mittaan tunnelmaa on pitänyt juontaja Aleksi Halen, jonka haastattelussa on käynyt muun muassa alamäkiluistelun maailmanmestari Mirko Lahti.

– Kyllähän rallit on ehdottomasti yksi kesän kokokohdista!

Rallikansan sai hurmioituneeksi Arenalla vieraillut jyväskyläläinen rallikonkari Harri Rovanperä.

– Vähän täällä viileätä on ollut sään puolesta tänään, mutta se korjautuu vetämällä takkia lisää päälle, Rovanperä ohjeistaa.

Toinen erikoiskoe EK10 Äänekoskella starttaa tänään illalla kello 18.42.

EK 6 / Äänekoski 1, top-11

1. Jari-Matti Latvala 3:38.1

2. Craig Breen +0.1

3. Thierry Neuville +0.5

4. Ott Tänak +0.5

5. Esapekka Lappi +1.2

6. Sébastien Ogier +2.1

7. Kris Meeke +2.1

8. Andreas Mikkelsen +2.7

9. Teemu Suninen +5.0

10. Gus Greensmith +5.9

11. Kalle Rovanoperä +12.3