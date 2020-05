Riihilahden mökkivarkaista kaivataan havaintoja

Ainakin kolmessa Riihilahdentien varrella sijaitsevassa vapaa-ajan asunnossa kävi varkaita 25.–26.5. välisenä aikana.

Varkauksien kohteena olivat mökit piharakennuksineen sekä mökkien pihalla olleet autot ja veneet. Tekijöiden mukaan lähti muun muassa kalastusvälineitä, työkaluja, kahvinkeitin, sirkkeli, perämoottori, kaasupullo ja aurinkokennon akku.

Samaan aikaan Ritaniemessä Nelostien varressa käytiin luvatta sisällä veneessä ja vietiin lähes kaikki, mikä irti lähtee: perämoottori, polttoainekanisteri, ohjausjärjestelmä kaapeleineen, kaasupullo ja pelastusliivit.

Rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari Sisä-Suomen poliisista kertoo, että poliisi on suorittanut teknistä tutkintaa, mutta toistaiseksi tekijöistä ei ole tietoa.

– Vaikuttaisi siltä, että kyseessä on sama tekijä. Nämä voisivat hyvin olla ulkomaalaisia paikasta toiseen kiertäviä hit and run –rikollisia. Tosin koronarajoitukset vaikeuttavat ulkomaalaisten pääsyä maahan, joten tekijät voivat olla kotimaisiakin. Todennäköisesti on oltu matkalla etelästä pohjoiseen tai päinvastoin, Välisaari pohtii.

Hän suosittelee omaisuuden suojaamista mahdollisimman hyvin. Arvokkaampaa omaisuutta ei pitäisi jättää näkyville, ja hälytysjärjestelmää kannattaa harkita, jos säilyttää arvo-omaisuutta mökillä. Arvokkaampi omaisuus on myös syytä vakuuttaa.

– Kannattaa myös valokuvata omaisuus ja huolehtia, että lukitukset ovat kunnossa. Kameravalvonnastakin on ollut hyötyä poliisitutkinnassa.

Poliisi pyytää havaintoja Riihilahden ja Ritaniemen varkauksiin liittyen. Vihjeet voi ilmoittaa numeroon 0295 414 811 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.