Ruohikkopalovaroitus voimassa – tuulinen sää lisää riskejä

Ilmatieteen laitos on antanut Keski-Suomeen ruohikkopalovaroituksen. Vaikka ihmisillä on koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi paremmin aikaa tehdä pihatöitä kotona. avotulen sytyttäminen on kiellettyä varoituksen ollessa voimassa. Tuulinen sää lisää riskiä palon hallitsemattomaan leviämiseen selvästi. Keski-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että esimerkiksi kertakäyttögrilli katsotaan avotuleksi.

Myöskään lumen alta paljastuvia risuja ei pitäisi nyt polttaa. Varoitusten ulkopuolella on noudatettava kunnan antamia jätehuoltomääräyksiä.