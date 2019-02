SM-hiihdot lähestyvät - vapaaehtoiset kutsutaan koolle

SM-hiihdot järjestetään Äänekoskella maaliskuun lopussa, 29.-31.3. Järjestelyt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Viranomaispalaverissa niin poliisi, pelastustoimi kuin terveys- ja ympäristötoimikin osoittivat tyytyväisyyttään tapahtuman suunnitelmiin.

Kisaviikonloppu ja sitä edeltävä viikko työllistävät useita satoja seutukuntalaisia. Huiman jäsenten lisäksi mukaan on tulossa muiden urheiluseurojen ja järjestöjen väkeä sekä yksityisiä henkilöitä. Kaikkia tarvitaan. On rakentamista, latujen huoltoa, liikenteenohjausta, ruoanlaittoa, opastusta... Tehtäväluettelo on todella laaja.

Tällä hetkellä viikonlopun vapaaehtoisväkeä on koossa 250, mutta vielä mahtuu mukaan.

Maaliskuun alussa, 5.3. pidetään Äänekosken kaupungintalolla info- ja koulutustilaisuus kaikille vapaaehtoisille. Illan aikana käydään kisapäivät läpi, samoin eri työtehtävät. Palaverin jälkeen jokainen tietää, mitä tapahtuu ja missä. Silloin virittäydytään porukalla myös kisatunnelmaan!

Mikäli et ole vielä ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ja haluat mukaan, voit ilmoittautua Äänekosken Huiman / hiihdon nettisivujen kautta tai tulla paikalle palaveriin.

SM-hiihtojen vapaaehtoisten yhteinen infotilaisuus on Äänekosken kaupungintalolla tiistaina 5.3. klo 18.