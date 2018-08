SM-hiihtojen järjestelyt etenevät suunnitellusti

SM-hiihdot järjestetään ensi keväänä Äänekoskella, 29.-31. maaliskuuta. Järjestelyistä kantaa päävastuun Äänekosken Huima. Liikuntapuistossa kisataan perjantaina parisprintissä. Lauantaina naiset hiihtävät 10 kilometriä ja miehet 15 kilometriä vapaalla hiihtotyylillä ja väliaikalähtönä. Sunnuntaina jatketaan samoilla matkoilla, mutta tyylinä on perinteinen ja kyse on takaa-ajosta.

Vaikka aikaa kisoihin on vielä reilut puoli vuotta, kilpailujen järjestelyt ovat jo täydessä vauhdissa. Lauantaina Suomen Hiihtoliiton maastohiihdon edustaja Jussi Prykäri koulutti paikallisia kisajärjestäjiä Äänekoskella.

- Kisat järjestetään ensisijaisesti urheilijoille. He ovat keskiössä. Urheilijan on koettava, että hänen eteensä on tehty työtä ja hän voi täysipainoisesti keskittyä olennaiseen eli urheilusuoritukseensa, Prykäri muistuttaa.

Kisoissa pitää toki huomioida myös huoltajat. He ovat usein kriittisempiä ja vaativampia kuin urheilijat. Kolmantena ryhmänä tulevat katsojat ja neljäntenä median edustajat.

- Maksava katsoja on vaativa ja hänellä on siihen oikeus. Rahalle on löydyttävä vastinetta.

SM-hiihtojen julkisuusarvo on Äänekosken kaupungille merkittävä. Yle televisiointeineen kasvattaa näkyvyyttä valtavasti.

- Tunnetut urheilijat vetävät paikalle tiedotusvälineiden edustajia. Kyse ei ole pelkästään urheilutoimittajista, vaan muutkin mediat ovat kiinnostuneita urheilijoiden elämästä ja tekemisistä. Kannattaa ehkä miettiä erilaisten oheistapahtumien järjestämistä samaan yhteyteen, Prykäri pohtii.

Äänekosken Huima ei ole ensimmäistä kertaa järjestämässä valtakunnallista kilpailua. Kokemusta on tullut niin Hopeasommista kuin nuorten SM-kilpailuistakin. Silti vielä on paljon opittavaa ja kehitettävää.

- Viimevuotinen nuorten SM oli tavallaan testikilpailu ja sen kokemukset kannattaa nyt käydä tarkasti läpi, Prykäri muistuttaa.

- Opastus nelostieltä, keskustasta, paikan päällä, kisakanslia, tiedotuspisteet, ladut, moottorikelkat, ensiapu, turvallisuus, ruokailut, palkintojen jako, nettiyhteys, sähköt – kuulijalle tulee jo hiki, kun kouluttaja käy läpi kaikkea ennakoitavaa.

- Kannattaa muistaa, että ystävällisellä asenteella ja hymyilevällä ilmeellä saa paljon anteeksi. Koskaan ei kannata sanoa jyrkästi tai todeta, ettei tiedä. Pitemmälle pääsee, kun kertoo ottavansa selvää, Jussi Prykäri muistuttaa.

Äänekoskella SM-hiihtojen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimii Eero Hakonen ja kilpailun johtajana Heikki Mäkinen.