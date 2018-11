SM-hiihtopaikat kunnostetaan aikataulussa

Äänekoskella 29. maaliskuuta alkaviin SM-hiihtoihin valmistautuminen on jo hyvässä vauhdissa. Talkooporukkaa lämmiteltiinkin juoksuportaiden rakentamisella Äänemäen rinteeseen.

- Kaupunki maksoi tarvikkeet ja tilasi meiltä työt. Lankkua meni 2 kilometriä, ruuveja 4000-5000 ja pylväitä 200 kappaletta. Tuloksena on 150 porrasta ja 22 metriä nousua, kertovat Äänekosken Huiman hiihtojaoston aktiivit Veikko Tarvainen, Taisto Viik ja Eero Hakonen.

SM-kisat työllistävät paljon talkoolaisia ja heidän aktivointinsa ja työtehtävien jako on jo menossa. Jotain on jo talkoilla tehty ja työn määrä vain kasvaa kisojen lähestyessä.

- Lisää väkeä tarvitaan ja kaikille halukkaille löytyy sopivia tehtäviä. Tarjolla on mm. liikenteenohjausta, latupartiointia, järjestysmiestehtäviä ja ravintolatyötä. Opastus annetaan myös. Hiihtojen nettisivuilta löytyy talkoolaiskaavakkeita ja aina voi nykäistä vaikka Tarvaisen Veikkoa hihasta, sillä hän kerää talkooporukat,Taisto Viik vinkkaa.

Kisojen infran rakentaminen kuuluu myös Tarvaisen vastuualueelle ja työt ovat aikataulussa.

- Hiihtarin kisakuuluttamon runkorakenteet ovat teon alla. Varsinainen kuuluttamo on rakennetaan Pokella (Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus) ja se asennetaan paikalleen Hiihtarin katolle keväällä. Osa alueen yleisö- ja mainosaidoista on myös valmiina, Tarvainen kertoo.

Hiihtarin yläkerrassa on valmiina tilat radion ja tv:n selostamoja varten.

Liikuntapuistoon, lähtönousun lähelle rakennetaan talven aikana myös laavu, joka palvelee tulevinakin vuosina kaupunkilaisia.

- Uskomme, että koulut ja päiväkodit käyttävät laavua hiihtäjien ja perheiden ohella, Viik jatkaa.

Maanantaiaamun pakkanen ja huurteiset autonikkunat ja puut saivat hymyt hiihtoväen kasvoille.

- Tykeillä tehtävä lumetus alkaa Äänemäessä heti, kun laitteisto ja kelit antavat myötä, kertoo hiihtojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Eero Hakonen.

- Tykkilumi ajetaan kunnostetuille ja osin uudistetuille latupohjille, jotta ladut kestäisivät keväällä mahdollisimman hyvin. Sitten odotellaan lumisateita, jotta päästään varsinaiseen latujen tekoon, ratamestarina toimiva Taisto Viik jatkaa.

Kisojen televisioinnin myötä Äänekosken liikuntapuiston latu-urat on levennetty kuusimetrisiksi. Kamerakelkalle on tehty oma ura. Kentällä puolestaan on käytössä vaijerikamera.

- Kyllä Äänekosken kaupungille ja kiinteistöhuollolle kuuluu suuret kiitokset, sillä työt ovat sujuneet hyvin. Mahdollisen tulevan kuplahallin alueelta on kuljetettu latupohjille satoja kuormia maata ja maastossa on useamman päivän ahkeroinut kaivinkone kuljettajineen.

30. joulukuuta SM-laduilla hiihdetään esikisat ja järjestäjät toivovat, että tuolloin ladut ovat kunnossa.

- Kilpailijat pystyvät treenaamaan ja kaupunkilaiset hiihtämään.

Siis pakkasta ja lumisadetta odotellaan!