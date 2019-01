Samae Koskinen käynnistää Äänekosken kulttuurin kevään

Sympaattinen lauluntekijä Samae Koskinen saapuu soolokeikalle Club Painikselle Äänekosken Painotalolle helmikuun alussa. Konsertti käynnistää Äänekosken kulttuuritoimen kevätkauden.

Samae Koskinen on nostettu suurten suomalaisten tekstittäjien joukkoon lyhyessä ajassa. Muusikon kuudes sooloalbumi Hillitön elämä ilmestyi syksyllä 2017 ja siltä nostettu nimikappale on soinut radiossa tiiviisti. Samae Koskisen laulut ylistävät pientä ja merkityksellistä elämässä, läsnäoloa ja välittämistä. Esikoislevyn sanoitukset syntyivät aikoinaan yhteistyössä nykyrunoilijoiden kanssa. Koskinen on tehnyt sanoituksia myös Kauko Röyhkän kanssa ja soittanut tämän livekokoonpanossa sekä Röyhkän ja Riku Mattilan levyllä.

Lauluntekijä kertoo musiikin tekemisestä ja sanoituksen taiteesta Äänekosken pääkirjastossa alkuillasta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Samae Koskinen 7.2.2019, klo 17, Äänekosken pääkirjasto, Wessmanninkatu 2

Konsertti klo 19, Painotalo, Kalevankatu 2, Äänekoski