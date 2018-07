Savottamarkkinat toivat kylän täyteen – ”Olin vain että huh huh!”

Konneveden Kauppatien varrella on voinut aistia aitoa markkinahumua läpi viikonlopun. Perinteiset Savottamarkkinat osana Konnevesipäiviä veti kylänraitin molemmat puolet täyteen väkeä tutustumaan markkinoille, ihastelemaan vanhoja autoja, seuraamaan Veikon Savotta -sahauskilpailua ja hämmästymään taikuudesta.

Savottamarkkinoilla nähtiin kymmeniä vanhoja autoja muun muassa 1960- ja 70-luvuilta, kuten kuvan Ford Mustang. Kuva: Riku Tulla

Perinteiseen tapaan sää suosi Konneveden suurtapahtumaa. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa tapahtuman markkinaisäntänä toiminut Seppo Savilehto hämmästeli väenpaljoutta.

- Markkinat ovat sujuneet todella hyvin ja väkeä on ollut paljon liikkeellä läpi viikonlopun. Itse olen ollut vuodesta 1990 enemmän tai vähemmän touhussa mukana, mutta lauantaina markkinakansaa oli niin paljon, että olin vain että huh huh!

Savilehto kertoo, että Savottamarkkinoiden perinteisen markkinaisännän Martti Puomirannan saappaisiin astuminen mietitytti aluksi.

- Kun 'The Grand Old Manin' tilalle hyppää niin kyllä ensin orvoksi itsensä tunsi. Hyvin tämä tästä kuitenkin on rullannut ja palautekin on ollut positiivista.

Messuisäntä toivookin, että perinteikäs tapahtuma saa jatkoa vielä pitkälle tulevaisuuteen seuraavina vuosina.

- Tämä on ykköstapahtuma Konnevedellä ja tuo kaikista tilaisuuksista parhaiten kuntaa esille. Jos tätä ei olisi niin paljon puuttuisi Konnevedeltä. Lisäksi oheistapahtumat Konnevesipäivillä täydentävät kokonaisuutta hienosti.

Savottamarkkinoiden markkinaisäntä Seppo Savilehto kertoo, että Martti Puomirannan saappaisiin hyppääminen isännäksi mietitytti alkuksi. Kuva: Riku Tulla

Savottamarkkinoille tänä vuonna olivat lähteneet monen muun tapaan konnevetiset Irja, Emma ja Ella Toikkanen. Kolmikolle tapahtumaan osallistuminen on vuosittainen perinne.

- Molempina päivinä pitää markkinoita kiertää. Täällä on aina niin hyvä tunnelma. En muista, että koskaan olisi ollut niin paljon väkeä kuin nyt lauantaina, Irja kertoo.

Ella, Emma ja Irja Toikkanen ovat vierailleet Savottamarkkinoilla joka kesä. Kuva: Riku Tulla

Sunnuntaina Savottamarkkinoilla nähtiin myös Lumous-kuoro ja taikatempuillaan yleisön ihastuttanut Jokeri Pokeri Box vetäjänään taikuri Simo Aalto. Emma ja Ella Toikkanen seurasivat innolla päivän ohjelmaa.

- Päivän aikana pitää tietenkin syödä hodari ja sitten täällä näkee paljon tuttuja. Viikolla käytiin myös Häyrylänrannan poppi-illassa katsomassa Elastista, Emma ja Ella kertovat.