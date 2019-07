Savottamarkkinoilla lupsakka tunnelma - markkinaisännälle kesän kohokohta

Konneveden keskustassa kajahtaa kovaäänisistä monille konnevetisille ja kesämökkiläisille heinäkuun alusta tuttu ääni. Vuoden välivuoden jälkeen markkinaisännäksi palannut Martti Puomiranta kuuluttaa lauantaina puolilta päivin, kuinka perinteisen Veikon Savotan sahauskilpailu on juuri alkamassa.

- Kyllähän minä tästä hommasta toissa kesänä vähän kuin eläkkeelle jäin. Takaisin minut kuitenkin haluttiin ja nyt tuli ventti eli 21. kerta Savottamarkkinoita täyteen. Tämän on minulle aina joka kesä kesän kohokohta, huutokauppameklarinakin tunnettu Puomiranta kertoo Konneveden kunnantalon edustalla.

Hän kehuu markkinahengen olevan yhtä hyväntuulinen vaikka vuoden ja vuosikymmenet välissä ovat vierineetkin.

- Tuotteet ja myyjät vaihtuvat, mutta henki säilyy Savottamarkkinoilla. Se on hienoa.

Martti Puomiranta palasi markkinaisännäksi tämän kesän Savottamarkkinoille. Kuva: Riku Tulla

SAVOTTAMARKKINOILLA on tänä viikonloppuna jälleen jos jonkinlaista ohjelmaa ja myytävää. Metrilakuja, paitoja, Veikon Savotta -sahauskilpailu, paistettuja muikkuja ja monenlaista markkinakansan suosikkia.

Tänä vuonna näkyvästi esillä Savottamarkkinoilla olivat Konneveden Moottorikerhon ja Urheiluautoilijoiden edustajat, jotka esittelivät kalustoaan Ravintola Apajan edustalla. Mestarikuskit Juha Rytkönen ja Mika Liimatainen kertovat kilpa-autojen kiinnostaneen markkinakansaa hyvin.

- Ainahan kaikki moottorivehkeet kiinnostavat, mutta etenkin täällä Konnevedellä, jossa on vuosikymmenten perinteet moottoriurheilussa. Vielä kun saataisiin se kauan odotettu moottoriurheilukeskus eteenpäin niin olisi nuorilla paikka, jossa harrastaa.

- Moottoriurheilurintamalla menee muutenkin todella hyvin. Tietynlainen sukupolvenvaihdos on päällä ja me vanhemmat tekijät autamme parhaamme mukaan uusia menestymään, jatkaa vieressä ollut jääradan moninkertainen mestari Kari "Wehnä" Vehniäinen.

Vuonna 1966 perustettu Konneveden on seuran kokoon nähden poikkeuksellisen menestynyt. Savottamarkkinoilla ollut seuran puheenjohtaja Juha Liimatainen kertoo, että harvassa ovat olleet vuodet ettei kauden päätteeksi olisi SM-mitaleja jaettu.

- Ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Uusia tekijöitä nousee useammassakin lajissa jatkuvasti.

- Kyllä tämä on kovin seura ja paras seura, mitä löytyy. On ollut hieroa seurata vuosikymmenten varrella tätä touhua. Tällaista aktiivisuutta toivoisi monella rintamalla, mitä Konneveden Moottorikerhossa on, heittää markkinaosastolla vieraillut pankinjohtaja Ari Heikkilä.

