Seurakuntavaalit lähestyvät – Tässä ovat Äänekosken ehdokkaat

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään 6.–10.11. Koko maassa on kaikkiaan yli 16 000 ehdokasta. Edellisiin vaaleihin nähden ehdokasmäärä on vähentynyt peräti 20 prosenttia.

Seurakuntien määrä on vähentynyt liitosten seurauksena ja vuoden 2019 alussa seurakuntia on kaikkiaan 383. Samalla myös kirkkovaltuustopaikkoja on jaossa vähemmän.

Jaossa olevien paikkojen määrään suhteutettuna hieman yli puolet ehdokkaista tulee valituksi luottamushenkilöksi. Ensi kertaa ehdolla olevia uusia ehdokkaita on koko maassa peräti 70 prosenttia.

Puoluepoliittisten listojen ehdokkaita on koko maassa neljännes kaikista ehdokkaista. Keskusta on ehdokkaiden yleisin taustapuolue ja sen jälkeen SDP ja Kokoomus. Myös Perussuomalaiset, Vihreät, Vasemmisto ja KD ovat valitsijayhdistysten takana.

Äänekoskella seurakuntavaaleissa ehdokkaita asetti kaksi valitsijayhdistystä: Seurakunta kuuluu kaikille sekä Seurakuntaväki.

Seurakuntaväki:

Yhteensä 37 ehdokasta

Aaltonen Irene, Äänekoski, eläkeläinen

Airaksinen Lotta, Suolahti, kotiäiti

Elo Irja, Äänekoski. eläkeläinen, sairaanhoitaja

Huttunen Esko, Suolahti, ekonomi, eläkeläinen

Helasterä Heikki, Sumiainen, metsätalousyrittäjä, eläkeläinen

Huhta Marjatta, Konginkangas, tekniikan tohtori

Jämsén Olli, Äänekoski, DI, projektipäällikkö

Kangas Eija, Suolahti, automaatioinsinööri

Kaukometsä Olli-Pekka, Äänekoski, mielenterveyshoitaja, teologian kandidaatti

Kokko Lauri, Äänekoski, mv, eläkeläinen

Koskinen Ritva, Suolahti, eläkeläinen

Kuusjärvi Minna, Äänekoski, kirjanpitäjä

Lahtinen Aki, Äänekoski, metsätalousinsinööri, metsäomaisuudenhoitaja

Lax Marko, Äänekoski, vanerityöntekijä

Lehmonen Hannu, Äänekoski, eläkeläinen

Lindell Leila, Äänekoski, maakuntaneuvos, projektikoordinaattori

Linna Saara-Leena, Äänekoski, luokanopettaja, KM

Montonen Mirja, Suolahti, lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen

Ojanen Helena, Suolahti, eläkeläinen, liikkeenharjoittaja

Pasanen Kauko, Konginkangas, eläkeläinen

Pasanen Timo, Konginkangas, opiskelija

Penttinen Henna, Äänekoski, myyjä

Piilonen Aino, Äänekoski, farmaseutti

Piilonen Kirsti, Äänekoski, lehtori, ammatillinen opettaja

Poikonen Raimo, Äänekoski, työnjohtaja, eläkeläinen

Polsa Eero, Konginkangas, eläkeläinen

Rahkonen Eetu, Suolahti, opiskelija

Rautiainen Seppo, Äänekoski, mv, eläkeläinen

Saarenpää Ilkka, Suolahti, palo- ja suojelupäällikkö, eläkeläinen

Salahub Sari, Äänekoski, erityisopettaja, teologian maisteri

Tani Jaana, Äänekoski, rehtori

Tuominen Marke, Sumiainen, sosiaaliohjaaja

Wilen Lauri, Suolahti, opettaja

Seurakunta kuuluu kaikille:

Yhteensä 17 ehdokasta

Alanurmi Mirja, Suolahti, lähihoitaja

Hakonen Eero, Äänekoski, eläkeläinen

Hokkanen Sara, Suolahti, opiskelija

Jauhiainen Aapo, Äänekoski, opiskelija

Kinnunen Pentti, Konginkangas, kiinteistönhoitaja, eläkeläinen

Lakanen Liisa, Suolahti, eläkeläinen

Liimatainen Tiina, Konginkangas, erityisryhmien liikunnanohjaaja

Nyrönen Riitta, Äänekoski, eläkeläinen

Oksanen Mervi, Konginkangas, toimistovirkailija, lastenhoitaja

Parkatti Tero, Äänekoski, laatu- ja elintarviketurvallisuusasiantuntija

Pasanen Matti, Suolahti, eläkeläinen

Piitulainen Maija, Suolahti, kunnallisneuvos, lausuntataiteilija

Rautiainen Sinikka, Äänekoski, käytöntarkkailija

Sauriala Sirpa, Äänekoski, YTM, diakoni

Talso Tiina, Suolahti, eläkeläinen, merkonomi

Tarvainen Tarja, Äänekoski, toimistosihteeri

Tiihonen Maire, Äänekoski, eläkeläinen

Uusitalo Erkki, Suolahti, eläkeläinen, yrittäjä