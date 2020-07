Siirtolaisuus saa kasvot Konginkankaan museon näyttelyssä

Konginkankaan museolla ja kirkossa on heinäkuun ajan esillä Juuret Keski-Suomessa -näyttely, joka kertoo Konginkankaalta ulkomaille muuttaneiden sekä paluumuuttajien tarinoita.

Museon seinille on ripustettu noin 50 henkilön kuvat tiivistettyine tarinoineen. Lisää tarinoita löytyy Juuret Keski-Suomessa -kirjasta, joka saapuu painosta ensi maanantaina.

Museolta löytyvät muun muassa Amerikan tarinat, sotalapsuuden muistot, seikkailijoiden ja työn sankareiden tarinat sekä rakkaustarinat ja kirkosta lisäksi kutsumustöihin lähteneiden tarinat.

– Usein siirtolaistutkimuksissa kerrotaan esimerkiksi tohtoreista ja tutkijoista. Me olemme tehneet näkyviksi myös raskaan työn raatajat, kuten ihan tavalliset tehdastyöläiset, siivoojat ja sairaalan työntekijät, Kömin Killan tiedottaja ja Konginkankaalta maailmalle -hankkeen päätoimittaja Marjatta Huhta kertoo.

– Ihmiset ovat olleet onnellisia siitä, että heidät noteerataan.

Pikaisella vilkaisulla museon seiniltä löytyy esimerkiksi Arjo Röntynen, joka on perustanut metsäkonefirman Chileen. Hilkka Hämäläinen työskenteli Volvon tehtaalla ja Eero Vakoniemi oli remonttitöissä muun muassa kuninkaanlinnassa Tukholmassa.

Seija-Liisa Persson kertoo sotalapsuuden muistoja. Johan Arvid Korhonen sai aikanaan Amerikassa patentin keksimäänsä lumiauraan. Mukana on myös Hurja-Hytöseksi kutsuttu seikkailija ja maailmanmatkaaja Alex Hytönen.

Yhdelle seinälle on koottu kantapään kautta opittua elämänviisautta, jota ulkosuomalaisuus on opettanut. Pöydälle nostettuun karttapalloon on puolestaan merkattu kaikkien hankkeessa haastateltujen työ- ja asuinpaikat.

– Kiina on melko tyhjää, mutta muuten on oltu lähes kaikkialla, aina Malesiaa myöten, Huhta näyttää.

Tälle kesälle suunniteltu Juuret Keski-Suomessa -tapahtuma siirrettiin ensi kesään koronan vuoksi.

Näyttely on avoinna Konginkankaan museolla ja kirkossa heinäkuun ajan maanantaista perjantaihin kello 10-15.30 ja sunnuntaisin kello 12-15. Keskiviikkoisin on lisäksi musiikkihetki kello 13.