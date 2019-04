Some näkyy nykyisin myös hierojan pöydällä - "Asiakaskunta nuorenee jatkuvasti"

Älypuhelimet, tabletit, tietokoneen käyttö ja somettaminen - kaikki nykymaailman ilmiöitä, joiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisen nopeasti viime vuosien aikana. Nämä kaikki ovat tuoneet mukanaan paitsi uudenlaisia tapoja viestiä ja hoitaa asioita niin myös erilaisia haitallisiakin lieveilmiöitä. Äänekoskella kuusitoista vuotta hierojana ja urheiluhierojana toiminut Petri Laajala kertoo, että älypuhelinten käyttö ja somettaminen näkyvät myös hierojan pöydällä.

- On selvästi nähtävissä, kuinka nämä ovat lisänneet etenkin päänsärkyjä, niska- ja hartiaseudun ongelmia sekä huonoa ryhtiä.

Hierojayrittäjän suurin asiakaskunta on ollut pääsääntöisesti aina työikäiset aikuiset, mutta nyt voimakkaassa kasvussa ovat nuoret.

- Asiakaskunta nuorenee jatkuvasti. Niska- ja hartiaseudun lisäksi ongelmia on alaselän kanssa.

Normaalitilassa ihmisen kehon tulisi olla kivuton ja mikäli epämukavia tuntemuksia ilmenee niin apu voi löytyä hierojalta.

- Jos tuntee kipua, on huimausta, päänsärkyä, näköhäiriöitä, puutumista tai muita oireita niin hälytyskellojen pitäisi soida, että kaikki ei ole kunnossa. Kehon epänormaali tila vaikuttaa myös moneen muuhun asiaan, kuten uneen ja lepoon yleensäkin, ja nämä puolestaan voivat johtaa huonoon kierteeseen, jossa keho ei enää palaudukaan kunnolla päivän rasituksesta.

Petri ja Cecilia Madrid Laajala tekevät Äänekoskella klassisen ja urheiluhieronnan lisäksi kuumakivihierontaa ja intialaista päähierontaa.

Hieronta toimenpiteenä on kiteytettynä lihaksen venyttämistä, jolla pyritään poistamaan kireyksiä ja saamaan kehon toimintaa normalisoitumaan. Tämän myötä myös kehon kuona-aineet poistuvat tehokkaammin ja olo paranee. Laajala kuitenkin huomauttaa, ettei vuosikymmenten kireydet aina parane välittömästi yhdellä käyntikerralla.

- Hierojakaan ei ole taikuri vaan usein tarvitaan enemmän kuin yksi käyntikerta, että pahimmat jumit saadaan auki. Hieronnan vaikutukset eivät myöskään näy välttämättä heti vaan voi mennä parikin päivää, että keho käsittelee hieronnan ja palaa normaalitilaan.

Petri Laajala on toiminut Äänekoskella koulutettuna hierojana jo vuodesta 2003 lähtien ja on työuransa aikana hieronut noin 20 000 asiakasta. Ammatti on hänelle ollut aina kutsumustyö.

- Nuorena urheilin paljon ja sitä kautta hierojan työ tuli myös itselle tutuksi. Tällä alalla motivoi, kun voi oikeasti auttaa ihmisiä ja saada aikaan hyvää oloa. Tässä tuntee itsensä tärkeäksi ja toisaalta yrittäjänä saa vapauden päättää omista asioistaan.