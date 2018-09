Sovatek-säätiö luo uuden mallin kuntouttavaan työtoimintaan Äänekoskella

Työvalmennuspalveluja tarjoava Sovatek-säätiö on aloittanut toimintansa Äänekoskella. Kotakennääntien varrelle Äänekosken keskustaan entisen Verotalon rakennukseen avatuissa tiloissa toiminta on jatkunut jo muutaman viikon.

– Meidän Äänekoski-projekti käynnistyi todenteolla viime keväänä kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksen myötä. Olemme tosin jo aikaisemmin olleet paikkakunnalla yhteistyössä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden parissa, kertoo säätiön toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi.

Äänekoskella kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajaksi valittu Sovatek on tehnyt vastaavaa työtä jo pitkään Jyväskylässä. Nyt palvelut laajenevat myös Äänekoskelle.

– Emme halua tuoda tänne valmista mallia muualta. Ajattelen niin, että palveluita tulee kehittää lähipalveluperiaatteella ja silloin ei voida vain kopioida toimintoja esimerkiksi Jyväskylästä tänne. Paikalliset ovat parhaita asiantuntijoita ja haluamme kehittää toimintaamme juuri tänne soveltuvaksi.

Sovatek tarjoaa asiakkailleen psykososiaalista kuntoutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi yhteisöllisen toiminnan kautta parannetaan arjenhallintaa ja pyritään parantamaan yksilön kykyä ja valmiuksia päästä työelämään tai koulutukseen.

Sovatek työllistää tässä vaiheessa paikkakunnalla kaksi päätoimista toimihenkilöä, joiden lisäksi tukea saadaan myös Jyväskylän yksiköistä.

Suojasalmen mukaan asiakkaita on jo nyt kuntouttavan työtoiminnan parissa yli kaksikymmentä. Äänekosken toimipisteen työvalmentajana toimiva Pekka Santalahti kertoo, että työttömyys ei ilmiönä ole yhtä yksinkertainen asia kuin joskus esitetään.

– Työttömissä työnhakijoissa on mukana hyvin monenlaisia ihmisiä todella erilaisista taustoista. Osalla on niin heikko työkyky, että arjen yksinkertaisetkin asiat ovat haasteellisia, kun taas on myös henkilöitä jotka eivät tarvitse minkäänlaisia palveluita työllistyäkseen.

– Tilastot kuitenkin käsittelevät kaikkia samana joukkona.

Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työllistymisen edistämiseen.