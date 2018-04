Stand up illoissa ei tunneta pelkoa

Tomi Haustolan luotsaamat intiimistä tunnelmastaan tunnetut Stand up Kartano Kievari-illat ovat jäämässä neljän vuoden jälkeen pienoiselle tauolle, ainakin kesän ajaksi. Matkan aikana Haustola on tuonut Äänekoskelle niin hiomattomia timantteja kuin myös suuren mittaluokan komiikkanimiä kuten Ismo Leikola, Sami Hedberg ja Heli Sutela.

Myös yllätyksiä on mahtunut joukkoon. Milloin lavalle on astunut synkkiä puhuva puujalkailija, milloin virtuoosimainen kitaramies tai ylienerginen outolintu.

- Tällä koko prosessilla on rikottu komiikkaan kohdistuvia ennakkokäsityksiä ja tuotu katsojille mahdollisuus kokea erilaisia lähestymistapoja huumoriin, erilaisiin persooniin ja elämään yleensä, kertoo Haustola.

Stand up -komedia­illoissa yleisö ei aina uskaltaudu ensimmäiselle penkkiriville, mutta Haustola saa ihmiset pyynnöstä liikkeelle. Vaikka koomikot tunnetaan joskus jopa poliittisesti epäkorrektina sakkina, ei Stand up Kartano Kievari-illoissa tunneta pelkoa.

Tunnelma vanhassa navetassa on tiivis, lämmin ja ystävällinen. Sataprosenttisen siistiksi koomikoksi itsensä nimittänyt Haustola saa energisessä isännän roolissaan ihmiset rentoutumaan ja paikallisella tuntemuksella varustettu huumori uppoaa katsojiin välittömästi, onhan Tomi Haustola lähtöjään Suolahden poikia.

Tällä kertaa illan päävieraana nähdään Kaisa Pylkkänen. Pylkkänen on kirjoittanut ammatikseen televisiolle vuodesta 1998 ja tehnyt stand upia vuodesta 2010. Hän on ollut kirjoittamassa muun muassa YleLeaksia sekä Itse valtiaita. Tämän lisäksi hän on esiintynyt Nelosen Stand up -ohjelmassa. Lavalla Pylkkänen lataa poliittiset ja arvaamattomat ajatuksensa suoraan ja häpeilemättä. Kaisa Pylkkänen on stand up urallaan tituleerattu Suomen hauskimmaksi naiseksi, eikä suotta, sillä lavalla hänessä yhdistyy äärimmäinen tunneäly ja ihmistuntemus joista on helppo ammentaa.

Illan nousevina kykyinä nähdään rehdin savolainen Tatu Miettinen ja energinen Tommi Kosonen.

Kauden viimeinen Stand up Kartano Kievari nähdään perjantaina 13.4. klo 20.00.